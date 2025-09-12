Ultima ora
TEHNOLOGIE
Microsoft va chema angajații la birou trei zile pe săptămână din 2026. Care sunt motivele
Gigantul tehnologic Microsoft a anunțat că, începând cu finalul lunii februarie 2026, va impune o nouă regulă de lucru pentru personalul din Statele Unite și, treptat, pentru angajații din întreaga lume: minimum trei zile pe săptămână la birou. Decizia marchează o schimbare importantă față de politica adoptată în pandemie, când telemunca era norma, iar munca hibridă devenise o practică standard în industria IT.

De la telemuncă extinsă la revenirea fizică

În perioada 2020–2024, Microsoft, la fel ca multe alte companii de tehnologie, a menținut un model de lucru predominant la distanță. Argumentele erau clare: siguranță sanitară, reducerea costurilor de operare și o mai mare flexibilitate pentru angajați. Însă, potrivit directorului de resurse umane Amy Coleman, nevoia de colaborare directă și inovare a înclinat balanța către întoarcerea parțială la birou.

Noua politică va fi implementată în trei faze. În prima etapă, măsura îi vizează pe angajații care trăiesc la maximum 80 de kilometri de sediul central din Redmond, statul Washington. Ulterior, regula se va extinde către alte birouri din SUA și, în cele din urmă, către centrele Microsoft din întreaga lume.

Compania subliniază că angajații care locuiesc la distanțe mai mari sau au roluri ce pot fi îndeplinite exclusiv online vor continua să beneficieze de aranjamente flexibile, dar cu aprobări individuale.

Motivele deciziei: productivitate și cultură organizațională

Microsoft justifică această schimbare prin necesitatea de a consolida cultura organizațională și colaborarea față în față. Experiența ultimilor ani a arătat că, deși productivitatea individuală poate fi menținută în regim remote, inovația pe termen lung și dezvoltarea echipelor au de suferit când contactele directe sunt rare.

Directorii companiei au evidențiat că sesiunile spontane de brainstorming, mentoratul și integrarea noilor angajați funcționează mai bine în prezență fizică. În plus, clienții importanți ai Microsoft solicită tot mai des întâlniri și demonstrații directe, ceea ce face necesară prezența personalului în campusuri.

Pe lângă motivele legate de eficiență, există și considerente practice: Microsoft a investit masiv în modernizarea birourilor din Redmond și din alte orașe, creând spații colaborative, laboratoare și săli de testare care nu pot fi replicate acasă. Compania consideră că aceste investiții trebuie folosite la maximum.

Tendință mai largă în industria tehnologică

Decizia Microsoft se aliniază unei tendințe mai ample în rândul marilor companii de tehnologie. După ani în care munca de la distanță a fost văzută drept viitorul, tot mai mulți giganți, precum Google, Apple și Meta, au început să ceară angajaților prezență regulată la birou, de obicei două-trei zile pe săptămână. Motivele invocate sunt similare: colaborare, inovație și consolidarea echipelor.

Pentru angajați, această schimbare va necesita reajustarea rutinei zilnice, de la transport până la programul de lucru. Microsoft promite însă sprijin logistic: orare flexibile, opțiuni de transport sustenabil și posibilitatea de a alege zilele de prezență în funcție de nevoile echipei.

Chiar dacă unii salariați ar prefera să rămână permanent în regim remote, compania mizează pe faptul că beneficiile interacțiunii directe vor fi apreciate pe termen lung. În același timp, păstrează o componentă hibridă, pentru a menține echilibrul între flexibilitate și necesitatea unei culturi comune.

Prin această decizie, Microsoft transmite un semnal clar: viitorul muncii în tehnologie va fi hibrid, nu complet la distanță. Trei zile la birou și restul de acasă devine astfel noul standard, menit să combine avantajele ambelor lumi.

Pentru industrie, anunțul este un indicator că era telemuncii totale se diminuează, iar companiile își regândesc strategiile pentru a îmbina libertatea angajaților cu nevoia de colaborare reală. Angajații Microsoft vor avea timp până în februarie 2026 să se pregătească pentru această nouă normalitate, care ar putea deveni rapid model și pentru alte corporații globale.

