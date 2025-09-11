Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Microsoft rezolvă problemele de streaming cauzate de ultimele actualizări din Windows 11
Microsoft repară ce-a stricat / Foto: ZDNET

Microsoft a confirmat și remediat problemele majore de performanță care afectau aplicațiile de streaming pe Windows 10 și Windows 11 după instalarea actualizărilor de securitate din august 2025.

Utilizatorii s-au plâns de întârzieri severe, blocaje și sunet/video necoordonat în timp ce foloseau programe precum OBS (Open Broadcaster Software) sau NDI Tools.

Problemele afectau conexiunile RUDP

Compania a explicat că dificultățile de streaming apăreau în special când se utiliza NDI (Network Device Interface) pentru transferul de audio și video între PC-uri.

Actualizările KB5063878 și KB5063709 au provocat căderi neașteptate ale traficului NDI, afectând conexiunile RUDP. Alte metode de transfer, precum UDP sau Single-TCP, nu au fost influențate de aceste erori, scrie Bleeping Computer.

Echipa NDI a confirmat că problema era legată strict de traficul RUDP, iar performanța aplicațiilor era semnificativ afectată, generând lag și întreruperi ale fluxului video.

Pentru utilizatorii care nu puteau aplica imediat noile actualizări, NDI a oferit o soluție temporară: schimbarea modului de recepție NDI la TCP sau UDP prin NDI Access Manager, setând opțiunea „Receive Mode” la „Single TCP or UDP” din tab-ul Advanced.

Actualizările din septembrie 2025 rezolvă erorile

Pe 9 septembrie 2025, Microsoft a lansat actualizările KB5065426 și KB5065429 pentru Windows 10 și Windows 11, care remediau aceste probleme de streaming.

Compania recomandă instalarea celor mai recente update-uri pentru a beneficia de toate îmbunătățirile și corecțiile incluse, eliminând necesitatea soluțiilor temporare.

Pe lângă remedierea problemelor NDI, noile patch-uri abordează și alte erori cauzate de update-urile din august 2025.

Printre acestea se numără solicitările neașteptate ale UAC (User Account Control) și dificultățile la instalarea aplicațiilor pentru utilizatorii non-admin.

Mai mult decât atât, Microsoft a corectat problemele care blocau actualizările distribuite prin WSUS, generând codul de eroare 0x80240069, precum și defecțiuni la operațiunile de reset și recuperare ale Windows cauzate de actualizările KB5063875, KB5063709 și KB5063877.

Incidentele au relevat cât de critică este testarea actualizărilor de securitate înainte de lansare, în special pentru funcții esențiale precum streaming-ul video profesional.

Microsoft și echipa NDI au lucrat rapid pentru a limita impactul asupra utilizatorilor și pentru a oferi soluții temporare până la distribuirea patch-urilor finale.

Așadar, instalarea actualizărilor din septembrie 2025 este esențială pentru stabilitatea sistemelor Windows, restabilirea performanței aplicațiilor de streaming și prevenirea problemelor suplimentare legate de securitate și compatibilitate software.

