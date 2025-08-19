Microsoft își sabotează concurența în defavoarea utilizatorilor. Creatorii LibreOffice condamnă complexitatea documentelor Office

Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Tehnologie, Știință & Digital
Disputa dintre Microsoft și LibreOffice a căpătat un nou episod, iar de data aceasta centrul conflictului este reprezentat de formatul Office Open XML. Dezvoltatorii suitei open-source acuză gigantul american că a creat în mod intenționat un format „artificial complex”, menit să îngreuneze interoperabilitatea și să blocheze concurența pe piața aplicațiilor de birou.

Critica vizează în special modul în care fișierele Microsoft 365, precum cele cu extensia .docx sau .xlsx, sunt structurate. Deși în teorie XML ar trebui să fie o punte între aplicații, LibreOffice susține că Microsoft a transformat acest format într-o barieră dificil de depășit pentru oricine încearcă să ofere alternative.

LibreOffice: format complicat, utilizatori blocați

Într-o postare oficială pe blog, echipa LibreOffice a explicat că Microsoft utilizează un set de practici tehnice care îngreunează orice încercare de compatibilitate. Printre acestea se numără etichete XML extrem de imbricate, elemente opționale în exces, convenții de denumire neintuitive și documentație redusă sau greu de înțeles. Rezultatul este că un simplu document poate deveni un labirint tehnic, imposibil de reprodus fidel în alte aplicații, chiar dacă la nivel vizual diferențele nu sunt evidente.

Comparația folosită de LibreOffice este sugestivă: „E ca și cum șinele de tren ar fi publice, dar sistemul de control ar fi atât de complicat încât nicio altă companie nu ar putea construi locomotive compatibile. Pasagerii nu-și dau seama că sunt ținuți captivi de această strategie.”

Această abordare, acuză dezvoltatorii open-source, nu doar că îngreunează viața programatorilor, ci și limitează opțiunile utilizatorilor. Odată ce documentele sunt create în Microsoft Office, migrarea lor către alte platforme devine dificilă și uneori imposibilă fără pierderi de formatare sau funcționalitate.

O strategie repetată în ecosistemul Microsoft

LibreOffice leagă această strategie de o abordare mai amplă a Microsoft, care ar include și tranziția forțată către Windows 11. Potrivit dezvoltatorilor, compania nu oferă un motiv tehnic real pentru închiderea suportului Windows 10, ci doar creează presiune asupra utilizatorilor să treacă la un nou sistem, chiar dacă milioane de PC-uri funcționale nu îndeplinesc cerințele minime.

Criticile au căpătat și o dimensiune mai practică odată cu incidentul lui Mike Kaganski, unul dintre dezvoltatorii LibreOffice, care și-a pierdut accesul la contul de Hotmail fără explicații clare și fără posibilitatea de a-l recupera. Pentru echipa LibreOffice, acest episod este încă un exemplu al modului în care Microsoft gestionează serviciile sale într-o manieră care subminează încrederea și autonomia utilizatorilor.

În paralel, unele guverne europene încep să se distanțeze de software-ul Microsoft. Statul german Schleswig-Holstein a decis să înlocuiască Windows și Microsoft Office cu Linux și LibreOffice în administrația publică, o măsură care reduce dependența de un furnizor unic și aduce economii semnificative.

Impact asupra pieței și utilizatorilor finali

Pentru utilizatorul obișnuit, disputa tehnică dintre XML și OpenDocument poate părea îndepărtată. Totuși, efectele sunt directe: lipsa interoperabilității înseamnă documente care nu se deschid corect, pierderi de date sau costuri suplimentare pentru licențe. În plus, complexitatea formatelor Microsoft alimentează o dependență forțată, transformându-ți alegerile tehnologice într-un traseu cu opțiuni limitate.

LibreOffice mizează pe transparență și pe standarde deschise, în timp ce Microsoft continuă să prioritizeze ecosistemul său închis. Rămâne de văzut dacă utilizatorii vor începe să aprecieze mai mult alternativele open-source sau dacă presiunea unui gigant precum Microsoft va menține status quo-ul pe termen lung.

