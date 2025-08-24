Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Micile greșeli din trafic pentru care pierzi permisul de conducere. Detaliile din Codul Rutier care te lasă fără carnet de șoferi

Actualitate
Micile greșeli din trafic pentru care pierzi permisul de conducere. Detaliile din Codul Rutier care te lasă fără carnet de șoferi
Niciodată nu ai pierdut mai ușor permisul de conducere / foto: Playtech

Mulți șoferi cred că doar abaterile grave din trafic, precum conducerea sub influența alcoolului sau viteza extremă, îți pot aduce suspendarea permisului. Totuși, Codul Rutier 2025 arată că și greșelile mici, aparent neimportante, pot avea consecințe majore. Uneori, un gest de câteva secunde – cum ar fi folosirea telefonului la volan sau omiterea declarării unui accident minor – poate însemna pierderea temporară a dreptului de a conduce.

Autoritățile au introdus reguli mai stricte și folosesc tot mai mult tehnologia pentru a sancționa abaterile. Aproape 1.200 de radare fixe și mobile monitorizează traficul, iar imaginile video surprinse de camere de bord, telefoane sau sisteme de supraveghere pot fi folosite ca probe.

Telefonul mobil, cea mai frecventă greșeală cu urmări neașteptate

Una dintre cele mai întâlnite situații este folosirea telefonului la volan. Mulți șoferi consideră că, dacă se află la semafor sau merg încet, pot trimite rapid un mesaj sau pot actualiza ruta pe Google Maps ori Waze. Codul Rutier interzice însă în mod expres ținerea în mână a unui dispozitiv electronic în timpul conducerii.

Vezi și:
Prioritate în rampă pe străzile din România, cine trebuie să cedeze trecerea. Regula pe care mulți șoferi nu au înțeles-o foarte bine
E legal să mergi cu 130 km/h pe prima bandă? Ce prevede Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză pe autostradă

Dacă ești prins folosind telefonul și în același timp comiți o altă abatere – de exemplu, nu porți centura de siguranță – riști suspendarea permisului pentru 30 de zile. Așadar, o acțiune banală, cum ar fi verificarea unei notificări, se poate transforma într-o sancțiune severă.

Accidente minore și obligația de declarare

O altă greșeală frecvent ignorată este nedeclararea unui accident ușor. Chiar și în cazul unei tamponări în parcare, legea te obligă să faci o înțelegere amiabilă sau să mergi la poliție în termen de 24 de ore. Dacă nu respecți această obligație, permisul îți poate fi suspendat pentru 30 de zile, pe lângă amendă.

Această regulă a fost introdusă pentru a preveni fraudele și conflictele între șoferi și pentru a asigura transparența în caz de daune. Chiar dacă ți se pare un detaliu neînsemnat, consecințele sunt serioase.

Viteza și consumul de alcool, cele mai riscante abateri

Depășirea limitei de viteză rămâne principala cauză pentru suspendarea carnetului. Dacă depășești limita cu 51 km/h, primești amendă și pierzi dreptul de a conduce pentru 90 de zile. În cazul în care depășești cu peste 70 km/h, perioada crește la 120 de zile.

Consumul de alcool aduce sancțiuni și mai dure. Chiar și o cantitate mică – un pahar de bere sau vin – poate însemna o amendă de peste 4.000 de lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă valoarea alcoolemiei depășește limita penală de 0,80 mg/l alcool pur în sânge, fapta devine infracțiune și riști până la 5 ani de închisoare.

Cum se calculează perioada de suspendare

Un aspect important, adesea neînțeles de șoferi, este modul în care se calculează suspendarea. Dacă primești o dovadă provizorie cu drept de circulație pentru 15 zile, perioada de suspendare începe fie după expirarea acestui termen, fie din momentul în care predai voluntar dovada la poliție. În cazul unei dovezi fără drept de circulație, suspendarea începe imediat după întocmirea procesului-verbal sau după ce primești înștiințarea prin poștă.

Astfel, chiar și detaliile administrative contează, iar nerespectarea termenelor poate complica suplimentar situația unui șofer sancționat.

Concluzie: atenția la detalii face diferența

Codul Rutier 2025 arată că nu doar marile abateri sunt periculoase. O clipă de neatenție, un gest minor sau o omisiune aparent banală pot duce la suspendarea permisului. Dacă vrei să eviți astfel de probleme, este esențial să respecți regulile, să folosești corect tehnologia și să fii conștient de toate obligațiile legale, inclusiv în cazul accidentelor ușoare.

Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
Recomandări
Al doilea cutremur însemnat, în România, în doar câteva zile. Unde a fost resimţit seismul
Al doilea cutremur însemnat, în România, în doar câteva zile. Unde a fost resimţit seismul
La ce distanţă de zidurile blocului este legal să se amplaseze pubelele de gunoi. Mulţi români nu ştiu regulă
La ce distanţă de zidurile blocului este legal să se amplaseze pubelele de gunoi. Mulţi români nu ştiu regulă
Un nou scandal în Familia Regală. Presa străină scrie despre divorţul dintre Prinţul Harry şi Meghan Markle. De vină ar fi un secret al actriţei
Un nou scandal în Familia Regală. Presa străină scrie despre divorţul dintre Prinţul Harry şi Meghan Markle. De vină ar fi un secret al actriţei
Cea mai potrivită mașină pentru șoferii începători. Ce conduci dacă abia ai luat carnetul și nu ai experiență destulă
Cea mai potrivită mașină pentru șoferii începători. Ce conduci dacă abia ai luat carnetul și nu ai experiență destulă
Mozilla dezvoltă noi servicii conectate pentru Thunderbird Mail, după ani în care l-a lăsat de izbeliște
Mozilla dezvoltă noi servicii conectate pentru Thunderbird Mail, după ani în care l-a lăsat de izbeliște
Vârsta la care găinile încep să facă ouă. Totul depinde de rasă
Vârsta la care găinile încep să facă ouă. Totul depinde de rasă
Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea
Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea
Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Revista presei
Adevarul
Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cum protejezi plantele din grădină de temperaturile scăzute care urmează? Vor rezista până toamna târziu astfel
Playtech Știri
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Playtech Știri
Planta pe care să nu o aduci niciodată în casă. Aduce ghinion mult şi atrage singurătatea
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou