Micile greșeli din trafic pentru care pierzi permisul de conducere. Detaliile din Codul Rutier care te lasă fără carnet de șoferi

Mulți șoferi cred că doar abaterile grave din trafic, precum conducerea sub influența alcoolului sau viteza extremă, îți pot aduce suspendarea permisului. Totuși, Codul Rutier 2025 arată că și greșelile mici, aparent neimportante, pot avea consecințe majore. Uneori, un gest de câteva secunde – cum ar fi folosirea telefonului la volan sau omiterea declarării unui accident minor – poate însemna pierderea temporară a dreptului de a conduce.

Autoritățile au introdus reguli mai stricte și folosesc tot mai mult tehnologia pentru a sancționa abaterile. Aproape 1.200 de radare fixe și mobile monitorizează traficul, iar imaginile video surprinse de camere de bord, telefoane sau sisteme de supraveghere pot fi folosite ca probe.

Telefonul mobil, cea mai frecventă greșeală cu urmări neașteptate

Una dintre cele mai întâlnite situații este folosirea telefonului la volan. Mulți șoferi consideră că, dacă se află la semafor sau merg încet, pot trimite rapid un mesaj sau pot actualiza ruta pe Google Maps ori Waze. Codul Rutier interzice însă în mod expres ținerea în mână a unui dispozitiv electronic în timpul conducerii.

Dacă ești prins folosind telefonul și în același timp comiți o altă abatere – de exemplu, nu porți centura de siguranță – riști suspendarea permisului pentru 30 de zile. Așadar, o acțiune banală, cum ar fi verificarea unei notificări, se poate transforma într-o sancțiune severă.

Accidente minore și obligația de declarare

O altă greșeală frecvent ignorată este nedeclararea unui accident ușor. Chiar și în cazul unei tamponări în parcare, legea te obligă să faci o înțelegere amiabilă sau să mergi la poliție în termen de 24 de ore. Dacă nu respecți această obligație, permisul îți poate fi suspendat pentru 30 de zile, pe lângă amendă.

Această regulă a fost introdusă pentru a preveni fraudele și conflictele între șoferi și pentru a asigura transparența în caz de daune. Chiar dacă ți se pare un detaliu neînsemnat, consecințele sunt serioase.

Viteza și consumul de alcool, cele mai riscante abateri

Depășirea limitei de viteză rămâne principala cauză pentru suspendarea carnetului. Dacă depășești limita cu 51 km/h, primești amendă și pierzi dreptul de a conduce pentru 90 de zile. În cazul în care depășești cu peste 70 km/h, perioada crește la 120 de zile.

Consumul de alcool aduce sancțiuni și mai dure. Chiar și o cantitate mică – un pahar de bere sau vin – poate însemna o amendă de peste 4.000 de lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă valoarea alcoolemiei depășește limita penală de 0,80 mg/l alcool pur în sânge, fapta devine infracțiune și riști până la 5 ani de închisoare.

Cum se calculează perioada de suspendare

Un aspect important, adesea neînțeles de șoferi, este modul în care se calculează suspendarea. Dacă primești o dovadă provizorie cu drept de circulație pentru 15 zile, perioada de suspendare începe fie după expirarea acestui termen, fie din momentul în care predai voluntar dovada la poliție. În cazul unei dovezi fără drept de circulație, suspendarea începe imediat după întocmirea procesului-verbal sau după ce primești înștiințarea prin poștă.

Astfel, chiar și detaliile administrative contează, iar nerespectarea termenelor poate complica suplimentar situația unui șofer sancționat.

Concluzie: atenția la detalii face diferența

Codul Rutier 2025 arată că nu doar marile abateri sunt periculoase. O clipă de neatenție, un gest minor sau o omisiune aparent banală pot duce la suspendarea permisului. Dacă vrei să eviți astfel de probleme, este esențial să respecți regulile, să folosești corect tehnologia și să fii conștient de toate obligațiile legale, inclusiv în cazul accidentelor ușoare.