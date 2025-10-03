Metoda japoneză de împăturire a hainelor. Aşa vei avea mereu un şifonier ordonat

Ordinea din casă influențează semnificativ starea noastră de spirit. Un dulap încărcat și dezordonat ne poate face să pierdem timp prețios dimineața și să acumulăm stres fără să ne dăm seama. În schimb, atunci când hainele sunt organizate clar și vizibil, întreaga rutină zilnică devine mai ușoară. Una dintre cele mai populare tehnici care promite să schimbe radical modul în care ne aranjăm garderoba este metoda japoneză de împăturire a hainelor, cunoscută la nivel mondial sub numele de metoda KonMari.

Cum a apărut metoda japoneză de împăturire a hainelor

Metoda KonMari a fost popularizată de autoarea și consultanta în organizare Marie Kondo, prin cartea „The Life-Changing Magic of Tidying Up” și ulterior prin emisiunea „Tidying Up” de pe Netflix. Esența acestei abordări nu este doar despre aranjarea obiectelor, ci despre o relație conștientă cu ceea ce deținem. Marie Kondo sugerează ca, înainte de a împături fiecare piesă, să te întrebi dacă îți aduce bucurie. Doar obiectele care îți transmit o emoție pozitivă merită să rămână în dulap, iar restul pot fi donate sau reciclate.

De ce funcționează metoda KonMari

Unul dintre principalele avantaje ale acestei metode este depozitarea verticală. În loc să așezi hainele una peste alta, ele sunt împăturite și aranjate în picioare, ceea ce înseamnă că fiecare articol devine vizibil imediat. Astfel, nu mai este nevoie să răscolești printre grămezi de tricouri pentru a găsi piesa dorită. În plus, hainele ocupă mai puțin spațiu și se păstrează ordonate mai mult timp.

Un alt aspect important este că fiecare obiect are locul său bine stabilit. Printr-o organizare atentă, dulapul nu mai devine o zonă de haos, ci un spațiu clar delimitat pe categorii. Această abordare are și o componentă aproape ritualică, pentru că Marie Kondo recomandă să mulțumești hainelor înainte de a le depozita, ca un gest de respect față de ceea ce porți zilnic.

Cum să aplici metoda japoneză în garderoba ta

Împăturirea verticală poate fi aplicată la tricouri, pantaloni, bluze sau chiar șosete. Hainele sunt pliate de mai multe ori până ajung la o formă compactă, care poate sta în picioare pe raft sau în sertar. La început, poate părea că durează mai mult, dar cu puțină practică, împăturirea devine un gest rapid și natural.

Pe lângă acest pas, metoda recomandă și clasificarea pe categorii: tricouri împreună, pantaloni separat, lenjerie și accesorii fiecare la locul lor. Pentru obiectele mici, cum sunt șosetele, curelele sau eșarfele, cutiile organizatoare sunt soluția ideală. Acestea permit o compartimentare clară și previn amestecarea articolelor.

De asemenea, metoda nu impune rigiditate. Unele haine mai delicate pot fi păstrate pe umerașe pentru a evita cutele, iar altele, cum sunt cele folosite în bagaje, pot fi rulate pentru a economisi spațiu. Astfel, fiecare persoană își poate adapta tehnica în funcție de nevoi și de tipurile de haine pe care le deține.

Beneficiile pe termen lung ale metodei KonMari

Avantajele acestei tehnici nu se rezumă doar la un șifonier mai ordonat. O garderobă organizată îți oferă o imagine clară asupra hainelor pe care le ai, prevenind cumpărăturile inutile. În plus, sentimentul de ușurare atunci când deschizi dulapul și vezi totul la locul lui contribuie la o stare de calm și eficiență.