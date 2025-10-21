Metoda corectă prin care se încălzesc alimentele la cuptorul cu microunde, conform specialiştilor

Reîncălzirea mâncării la cuptorul cu microunde pare o soluție rapidă și comodă, însă, de multe ori, rezultatul lasă de dorit: textura devine cauciucată, marginile se usucă, iar gustul se schimbă complet. Specialiștii în gastronomie și siguranță alimentară spun însă că problema nu este aparatul în sine, ci modul greșit în care este folosit. Există câteva reguli simple care pot transforma experiența de încălzit la microunde într-o metodă eficientă, sigură și gustoasă.

De ce mâncarea se încălzește neuniform la microunde

Cuptorul cu microunde acționează prin unde electromagnetice care pun în mișcare moleculele de apă din alimente. Acestea se freacă între ele, generând căldură. Problema este că microundele pătrund doar la o anumită adâncime – de obicei câțiva centimetri – ceea ce face ca zonele exterioare să fie mai fierbinți, iar interiorul să rămână rece.

De aceea, amestecarea periodică a alimentelor în timpul reîncălzirii este esențială. Dacă mâncarea nu poate fi amestecată (de exemplu, o porție de paste sau o bucată de carne), specialiștii recomandă să acoperi farfuria cu un capac special pentru microunde sau cu folie alimentară perforată. Astfel, aburul format va distribui căldura mai uniform, menținând textura moale și gustul natural.

Cum se încălzesc corect diferite tipuri de alimente

Supe, sosuri, piureuri sau orez simplu se pot încălzi direct la microunde, într-un vas adânc, acoperit. Este important să fie amestecate la jumătatea timpului pentru o încălzire uniformă.

Pastele și mâncărurile cu sos trebuie acoperite, iar în cazul pastelor, e bine să se adauge o lingură de apă înainte de încălzire, pentru a evita uscarea.

Carnea gătită sau peștele se încălzesc cel mai bine la o putere mică (40–50%) pentru perioade scurte, repetate, până ajung la temperatura dorită. Acest truc previne transformarea texturii într-una cauciucată.

Pizza și produsele de panificație nu ar trebui încălzite la microunde. Acestea devin moi și își pierd crusta. În schimb, specialiștii recomandă folosirea unei friteuze cu aer (air fryer) sau a unui cuptor clasic pentru a le păstra textura.

Trucuri pentru rezultate mai bune

Un secret simplu este aranjarea mâncării în formă de inel sau semicerc pe farfurie, lăsând centrul gol – acolo unde microundele pătrund cel mai puțin. În plus, folosirea unei farfurii de ceramică subțire sau de sticlă ajută la o distribuție mai bună a căldurii.

Pentru alimentele dense sau reci din frigider, este indicat să le lăsați la temperatura camerei 10–15 minute înainte de a le pune în cuptorul cu microunde, reducând astfel riscul de supraîncălzire la exterior.

Microundele sunt un aliat de nădejde dacă sunt folosite corect. Dacă respecți timpul, temperatura și modul de aranjare a alimentelor, poți obține preparate reîncălzite corect, gustoase și sigure pentru consum.