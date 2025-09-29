Metoda „coletul”: noua escrocherie cu ramburs care păcălește românii în 2025

Infractorii folosesc o metodă de înșelăciune reinventată: trimit colete false cu ramburs, iar victimele se trezesc că au plătit pentru produse ieftine fără valoare reală.

Cum funcționează metoda „coletul”

Escrocheria presupune expedierea de pachete către adrese aleatorii, cu sume de ramburs cuprinse între 70 și 240 de lei.

Destinatarii cred că cineva din familie a făcut o comandă online și acceptă plata.

Odată deschis coletul, surpriza este neplăcută: în locul produsului așteptat se găsesc obiecte de câțiva lei, șurubelnițe, ciocane sau jocuri provenite din China.

Poliția recomandă cetățenilor să verifice cu atenție eticheta coletului înainte de a plăti. Dacă expeditorul este necunoscut, pachetul poate fi returnat direct curierului.

În cazul în care coletul a fost deja ridicat și conținutul nu corespunde unei comenzi reale, singura soluție este depunerea unei plângeri la poliție.

Reprezentanții companiilor de curierat spun că nu există indicii că bazele lor de date au fost compromise.

Cel mai probabil, infractorii folosesc date personale obținute de pe site-uri cu nivel scăzut de securitate. În mod legal, curierii nu verifică ce se află în interiorul coletului, ci doar preiau, livrează și transferă suma către expeditor.

Creșterea escrocheriilor online și recomandările specialiștilor

Fenomenul nu este izolat. În ultimii ani, au apărut numeroase tentative de fraudă pe site-uri de comerț online.

Hoții creează pagini web false, care imită platforme cunoscute, iar clienții introduc datele cardului fără să își dea seama. Rezultatul: banii dispar imediat din conturi.

Specialiștii în prevenirea criminalității recomandă prudență maximă: atunci când există dubii asupra unui site, plata ar trebui făcută ramburs, nu cu cardul.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice autenticitatea platformelor, să citească recenziile și să evite ofertele suspect de avantajoase.

Recent, paginile de Facebook ale unor firme de curierat s-au umplut cu recenzii negative de la oameni păgubiți prin metoda „coletul”.

Mai multe victime au raportat pierderi de sute de lei, iar unele comenzi păreau a fi legate de platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress.

Autoritățile atrag atenția că vigilența este esențială. Chiar dacă escrocii se adaptează rapid la noile tendințe, fiecare cumpărător își poate proteja banii verificând sursa coletului și alegând metode sigure de plată.

Metoda „coletul” demonstrează cât de ingenioși pot fi infractorii în exploatarea neatenției cumpărătorilor. Pentru a evita pierderile, românii trebuie să fie atenți la expeditor, să evite plățile nejustificate și să raporteze orice tentativă de fraudă. Doar printr-o informare constantă și prin verificări atente putem limita efectele acestor escrocherii.