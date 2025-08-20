Meta lansează la nivel global funcția de traducere vocală AI pentru Reels: Ce poți face cu ea, ce limbi sunt disponibile?

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe

20 aug. 2025 | 10:39

de Iulia Kelt
20 aug. 2025 | 10:39
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Meta devine mai bună în traduceri / Foto: Equiti

Meta a anunțat lansarea globală a noii funcții de traducere vocală bazată pe inteligență artificială, integrată în Reels, care permite creatorilor să dubleze automat vocea în alte limbi, cu opțiunea de sincronizare a mișcărilor buzelor.

Funcția cu pricina a fost prezentată pentru prima dată de Mark Zuckerberg în cadrul evenimentului Meta Connect 2024, dar abia acum este pusă în practică.

Cum funcționează traducerea vocală AI Meta

La debutul lor, traducerile sunt disponibile doar între engleză și spaniolă, Meta promițând că alte limbi vor fi adăugate treptat, scrie publicația Engadget.

Inițial, accesul este limitat la creatorii de conținut de pe Facebook cu peste 1.000 de urmăritori, însă orice utilizator cu un cont public de Instagram poate folosi funcția.

Instrumentul se antrenează, practic, pe vocea originală a utilizatorului și generează o pistă audio tradusă care să păstreze tonalitatea naturală.

În plus, opțiunea de lip-sync ajustează mișcările buzelor pentru a corespunde cu vocea tradusă, oferind un efect aproape identic cu originalul.

Creatorii pot previzualiza traducerea AI înainte de publicare și pot alege dacă doresc sau nu să activeze sincronizarea buzelor.

Meta le recomandă, de altfel, utilizarea funcției pentru videoclipuri în care persoana privește direct camera și sugerează evitarea acoperirii gurii sau a zgomotului de fundal excesiv.

Mai mult decât atât, instrumentul funcționează optim pentru maxim doi vorbitori, iar suprapunerea vorbirii trebuie evitată pentru rezultate cât mai precise.

Extinderea publicului prin inteligență artificială, noul pas firesc?

Compania descrie această funcție ca pe o modalitate de a permite creatorilor să își extindă publicul dincolo de granițele lingvistice, oferind chiar și un sistem de monitorizare a performanței traducerilor pentru fiecare limbă în parte.

Această inițiativă se aliniază tendințelor recente în tehnologia de traducere AI: anul trecut, YouTube a lansat o funcție similară, iar Apple a integrat instrumente de traducere live în aplicațiile Messages, Phone și FaceTime în iOS 26.

Prin această nouă funcționalitate, Meta își propune să ofere creatorilor un mod rapid și eficient de a-și adapta conținutul pentru un public internațional, reducând barierele lingvistice și aducând experiențe mai naturale și mai interactive pentru utilizatori.

Rămâne de văzut cum va evolua această funcție și, mai ales, dacă la un moment dat va avea disponibilitate inclusiv pentru limba română.

