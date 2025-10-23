Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 16:19
de Daoud Andra

Meseriile din Grupa I de muncă. Lista cu muncile grele din România pe care statul le recunoaşte la pensie

Social
Meseriile din Grupa I de muncă. Lista cu muncile grele din România pe care statul le recunoaşte la pensie
FOTO: colaj Playtech.ro

Grupa I de muncă reunește acele activități profesionale considerate cele mai grele sau periculoase din punct de vedere al sănătății, iar statul le recunoaște și oferă anumite facilități la pensionare — în primul rând prin reducerea vârstei standard. Lista exactă a meseriilor și activităților care intră în Grupa I este anexată actelor normative elaborate de autorități și este actualizată periodic.

Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă

În esență, regăsim în această categorie muncile din industrii cu expunere severă la factori nocivi (chimicale, radiații, minerit), lucrări subterane, activități din anumite ramuri ale industriei chimice sau metalurgice și personalul navigant din aviația civilă, printre altele.

Ce acoperă, concret, Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990? Documentul oficial inventariază zeci (sau sute) de poziții: de la fabricarea și manipularea clorinelor, acidului clorhidric sau alte procese chimice agresive, la activități din exploatări miniere și lucrări cu expunere la radiații (zonele I și II), la anumite lucrări de întreținere și producție din metalurgie și construcții navale. Ordonanțele conexe (de exemplu, completările din Ordinul 100/1990) adaugă poziții specifice după evaluări tehnice. Pentru listă exactă și formularea oficială, consultați anexele Ordinului.

Vezi și:
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
Grupa I de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul la pensie

Ce drepturi are cineva care a lucrat în Grupa I

Principalul avantaj este reducerea vârstei standard de pensionare: legea permite diminuarea acesteia în funcție de numărul de ani lucrați în condiții din Grupa I, conform unui tabel legal; reducerea poate ajunge semnificativ (de la câteva luni până la 10 ani, la anumite expuneri și stagii). De asemenea, perioadele lucrate în condiții deosebite se compută în mod specific la stagiul de cotizare pentru pensie. Detaliile privind cuantumul reducerii și condițiile de cumul se regăsesc în normele CNPP.

Cum verifici dacă munca ta e în Grupa I

  • Cere adeverință de la angajator — documentul trebuie să precizeze poziţia din anexa legală (model CNPP) și perioadele lucrate; acesta este actul-cheie pentru dosarul de pensie.
  • Consultă anexele Ordinului nr. 50/1990 (și completările) pe portalul legislativ sau pe site-ul CNPP pentru a identifica dacă denumirea postului tău apare acolo.
  • Păstrează documente: contracte, fișe de post, pontaje, fișe medicale de la controlul periodic — toate pot susține continuitatea activității în condiții grele.
  • Verifică perioadele: unele activități se iau în calcul doar dacă au fost prestate un procent minim din timpul de lucru (criteriile sunt stabilite în legislație).

În situația în care ți se refuză încadrarea, poți cere reevaluarea prin inspecția muncii, poți depune contestație la casa de pensii sau poți solicita asistență juridică specializată — deciziile pot fi contestate în instanță, iar jurisprudența a recunoscut drepturi în numeroase cazuri similare.

În concluzie, Grupa I înseamnă recunoaștere legislativă a unor riscuri profesionale reale și, în consecință, drepturi la pensionare diferențiată. Verificarea corectă a statutului tău profesional — prin adeverințe, consultarea anexelor oficiale și păstrarea documentelor — îți poate economisi ani de muncă în plus și îți poate asigura pensia la care ai dreptul.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Alertă în Băile Olănești: o țeavă de gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane evacuate
Alertă în Băile Olănești: o țeavă de gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane evacuate
Trebuie sau trebuiesc? Greşeala pe care 90% dintre români o fac
Trebuie sau trebuiesc? Greşeala pe care 90% dintre români o fac
Inteligența artificială transformă piața muncii din România: locurile de muncă nu dispar, ci se reinventează
Inteligența artificială transformă piața muncii din România: locurile de muncă nu dispar, ci se reinventează
De ce să eviţi să dai buletinul la hoteluri chiar dacă ţi se cere. Poţi oferi alt act pentru a nu avea probleme
De ce să eviţi să dai buletinul la hoteluri chiar dacă ţi se cere. Poţi oferi alt act pentru a nu avea probleme
Semafoare care opresc vitezomanii, testate la Brașov. Se fac roșu instant când depășești viteza legală
Semafoare care opresc vitezomanii, testate la Brașov. Se fac roșu instant când depășești viteza legală
Cum verifici caloriferele să nu piardă căldură. Semnele care arată că instalația nu mai e eficientă
Cum verifici caloriferele să nu piardă căldură. Semnele care arată că instalația nu mai e eficientă
Se schimbă regulile jocului: Un nou protocol care face Bitcoin mai rapid și mai ușor de folosit la plăți
Se schimbă regulile jocului: Un nou protocol care face Bitcoin mai rapid și mai ușor de folosit la plăți
La ce oră se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire. Câte zile va rămâne deschis lăcașul de cult
La ce oră se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire. Câte zile va rămâne deschis lăcașul de cult
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Playtech Știri
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...