Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi cum era?”

Un muncitor din Bangladesh, stabilit în România, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a postat un mesaj tranșant despre rasism și stereotipurile cu care se confruntă. Rana, așa cum se prezintă, a reușit să învețe limba română, iar acest lucru i-a permis să transmită un mesaj direct către români, încărcat de emoție și sinceritate.

Mesajul unui muncitor din Asia cu privire la rasism

„Bună ziua, dragii mei români. Frumoșii mei și dușmanii mei, mi-ați făcut rană la inimă de supărare. Băi, frate, eu nu înțeleg de ce voi faceți diferența asta de culoare a pielii. De ce? Noi am venit în România la muncă, nu să cerem bani, să ne dați bani. La fel cum voi ați plecat în Franța, Germania, Italia să munciți, și noi am venit încoace. Am venit să muncim, să ne facem un viitor frumos, și nu înțeleg de ce faceți diferența asta la culoarea pielii. Și noi suntem oameni, da? Vă rog frumos să nu mai faceți asta”, a spus Rana în clipul care s-a viralizat rapid.

Mesajul său, deși simplu în cuvinte, a fost perceput de mulți ca un strigăt de durere și un apel la empatie. El a comparat situația muncitorilor din Asia și Africa din România cu cea a românilor plecați peste hotare la începutul anilor 2000, subliniind că scopul este același: munca cinstită și susținerea familiilor de acasă.

Val de reacții din partea românilor

Postarea nu a rămas fără ecou. Mii de oameni i-au scris, iar multe dintre reacții au fost de susținere. Un comentariu reprezentativ spune: „Doar o mică parte dintre români fac diferența! Majoritatea vă respectă.” Un alt român i-a transmis: „Eu lucrez cu patru băieți din Nepal și sunt cu bun-simț, vrednici și respectuoși. Și ai sănătate și zile senine în România! Ești bine-venit!”

Unii au încercat să explice că problema nu este întotdeauna culoarea pielii, ci răutatea oamenilor: „Oamenii răi fac asta cu oricine, pentru că au sufletul bolnav! Bucură-te de cei care te respectă și evită-i pe cei care te jignesc!”

Au existat și aprecieri pentru efortul depus de Rana de a învăța româna: „Băiatul ăsta a venit de la 10.000 de kilometri și a învățat românește! Bravo! Nu-i băga în seamă pe cei care te supără!”

Mesajele de sprijin au venit inclusiv de la români din diaspora: „Eu am plecat din România în 1998, te înțeleg perfect. Nu toți suntem așa. Eu te respect și apreciez că ai ales țara noastră.”

Printre reacțiile mai glumețe, dar pozitive, s-au numărat: „Noi mergem la solar să avem pielea voastră! Sunteți bine-veniți!” sau „Eu ador când îmi vine un livrator ‘adoptat’ de țara mea, pentru că e tot timpul cu zâmbetul pe buze!”