Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 21:21
de Diana Dumitrache

Mesajul SUA, după întâlnirea dintre Oana Țoiu şi Marco Rubio: România, lăudată pentru rolul de garant al securității în regiunea Mării Negre

Oana Țoiu şi Marco Rubio (Foto: U.S. Department of State)

Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis un comunicat după întâlnirea de miercuri dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministra română de externe, Oana Țoiu, subliniind contribuția României la consolidarea securității regionale și parteneriatului strategic cu Washingtonul.

Mesajul SUA, după întâlnirea Țoiu – Rubio

Potrivit declarației oficiale, discuțiile au vizat principalele direcții de cooperare dintre cele două state – apărare, energie și securitate a frontierelor – în contextul noilor provocări din zona Mării Negre.

„Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a-și respecta angajamentele privind cheltuielile de apărare și rolul său de furnizor de securitate în regiunea Mării Negre”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și proiectele energetice majore – de la colaborarea în domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, până la implicarea companiilor americane în dezvoltarea infrastructurii energetice românești. Ambele părți au convenit asupra necesității extinderii cooperării economice bilaterale.

Întâlnirea Rubio–Țoiu este prima întrevedere de rang înalt dintre Guvernul României și un reprezentant al Administrației Trump, după reluarea alegerilor prezidențiale. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Oana Țoiu a declarat că temele centrale au vizat securitatea în Marea Neagră, prezența militară americană în România și parteneriatele energetice strategice.

Despre vizita oficială a președintelui Nicușor Dan în SUA

Ministra a menționat că s-au purtat discuții preliminare privind vizita oficială a președintelui Nicușor Dan în SUA, care ar urma să aibă loc în primul trimestru al anului viitor, la invitația președintelui Donald Trump.

Oana Țoiu a subliniat importanța menținerii și extinderii prezenței militare americane pe teritoriul României, considerată un pilon de stabilitate și descurajare în fața amenințărilor regionale.

„SUA au transmis un mesaj clar de încredere și apreciere față de România, ca partener strategic solid și predictibil în Europa de Est”, a concluzionat ministra.

„Am agreat că prezența militarilor americani trebuie să continue, având un rol esențial atât pentru România, cât și pentru regiune. Ea are un efect de descurajare a potențialelor intruziuni și aduce stabilitate în zona vecinilor noștri care nu sunt membri ai UE sau NATO”, a mai declarat Oana Țoiu.

