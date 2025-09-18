Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă

Logo-ul Coca-Cola este unul dintre cele mai recunoscute din lume. Însă, dincolo de fontul său iconic, el ascunde un detaliu subtil pe care mulți consumatori nu l-au remarcat până acum: un simbol al fericirii, valoarea centrală pe care brandul a promovat-o constant de-a lungul timpului.

Zâmbetul ascuns în litera „C”

Specialiștii în branding susțin că extensia asemănătoare unei panglici de pe prima literă „C” din Coca-Cola seamănă cu un zâmbet. Această interpretare se potrivește perfect cu mesajele transmise de companie de-a lungul istoriei: „Have a Coke and a Smile”, „Open Happiness” sau „Taste the Feeling”.

Reilly Newman, cofondator al agenției Motif Brands din California, explică pentru publicațiile de specialitate: „Logo-ul Coca-Cola a devenit un simbol american, plin de nostalgie și autenticitate. Curburile și fluiditatea literelor transmit emoții pozitive și dau impresia de mișcare și prospețime. Da, acele linii pot fi privite ca un zâmbet, iar asta întărește ideea că brandul este legat de fericire.”

Potrivit experților, un astfel de detaliu nu este întâmplător: mintea consumatorilor asociază inconștient liniile și formele cu emoții. Astfel, logo-ul creează o legătură directă între produs și o stare de bine.

Istoria unui logo devenit simbol global

Coca-Cola a fost inventată în 1886 de farmacistul John S. Pemberton, iar primul logo i-a aparținut contabilului său, F.M. Robinson. Acesta a ales scrierea Spenceriană, populară la final de secol XIX, considerând că „cele două C-uri” vor arăta bine în reclame.

De-a lungul timpului, logo-ul a trecut prin mai multe transformări. În 1890 au fost adăugate linii suplimentare, iar în 1969 a fost lansată varianta „Arden Square”: scris alb pe fundal roșu, completată de faimoasa panglică albă. Această versiune, cu mici modificări, a rămas până astăzi.

Există însă și controverse legate de paternitatea logo-ului. Caligraful texan Louis Madarasz a susținut că el a desenat designul original, însă Robinson a respins acuzațiile într-un proces din 1914. Madarasz murise deja în 1910, astfel că disputa nu a mai fost clarificată.

Branding prin emoție

Coca-Cola a mizat constant pe emoție și pe ideea de fericire împărtășită. De la reclamele cu Moș Crăciun până la campania „Share a Coke”, toate au pus accent pe legătura dintre băutură și momentele de bucurie. Logo-ul, cu liniile sale curbe și „zâmbetul” ascuns, este parte integrantă a acestei strategii.

Astăzi, brandul nu mai este doar o băutură răcoritoare, ci un simbol cultural. Iar faptul că logo-ul său continuă să ascundă detalii care stârnesc curiozitatea arată puterea designului în comunicarea emoțiilor și valorilor.