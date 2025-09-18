Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 18:02
de Ana Ionescu

Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă

UTILE
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă

Logo-ul Coca-Cola este unul dintre cele mai recunoscute din lume. Însă, dincolo de fontul său iconic, el ascunde un detaliu subtil pe care mulți consumatori nu l-au remarcat până acum: un simbol al fericirii, valoarea centrală pe care brandul a promovat-o constant de-a lungul timpului.

Zâmbetul ascuns în litera „C”

Specialiștii în branding susțin că extensia asemănătoare unei panglici de pe prima literă „C” din Coca-Cola seamănă cu un zâmbet. Această interpretare se potrivește perfect cu mesajele transmise de companie de-a lungul istoriei: „Have a Coke and a Smile”, „Open Happiness” sau „Taste the Feeling”.

Reilly Newman, cofondator al agenției Motif Brands din California, explică pentru publicațiile de specialitate: „Logo-ul Coca-Cola a devenit un simbol american, plin de nostalgie și autenticitate. Curburile și fluiditatea literelor transmit emoții pozitive și dau impresia de mișcare și prospețime. Da, acele linii pot fi privite ca un zâmbet, iar asta întărește ideea că brandul este legat de fericire.”

Potrivit experților, un astfel de detaliu nu este întâmplător: mintea consumatorilor asociază inconștient liniile și formele cu emoții. Astfel, logo-ul creează o legătură directă între produs și o stare de bine.

Istoria unui logo devenit simbol global

Coca-Cola a fost inventată în 1886 de farmacistul John S. Pemberton, iar primul logo i-a aparținut contabilului său, F.M. Robinson. Acesta a ales scrierea Spenceriană, populară la final de secol XIX, considerând că „cele două C-uri” vor arăta bine în reclame.

De-a lungul timpului, logo-ul a trecut prin mai multe transformări. În 1890 au fost adăugate linii suplimentare, iar în 1969 a fost lansată varianta „Arden Square”: scris alb pe fundal roșu, completată de faimoasa panglică albă. Această versiune, cu mici modificări, a rămas până astăzi.

Există însă și controverse legate de paternitatea logo-ului. Caligraful texan Louis Madarasz a susținut că el a desenat designul original, însă Robinson a respins acuzațiile într-un proces din 1914. Madarasz murise deja în 1910, astfel că disputa nu a mai fost clarificată.

Branding prin emoție

Coca-Cola a mizat constant pe emoție și pe ideea de fericire împărtășită. De la reclamele cu Moș Crăciun până la campania „Share a Coke”, toate au pus accent pe legătura dintre băutură și momentele de bucurie. Logo-ul, cu liniile sale curbe și „zâmbetul” ascuns, este parte integrantă a acestei strategii.

Astăzi, brandul nu mai este doar o băutură răcoritoare, ci un simbol cultural. Iar faptul că logo-ul său continuă să ascundă detalii care stârnesc curiozitatea arată puterea designului în comunicarea emoțiilor și valorilor.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK
Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii
Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...