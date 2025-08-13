Mercedes-Benz își schimbă strategia: Se renunță treptat la orientarea exclusivă spre lux

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 15:39
de Iulia Kelt

Mercedes-Benz își schimbă strategia / Foto: Archello

Mercedes-Benz face un pas surprinzător înapoi de la strategia sa de brand exclusivist. Potrivit unor surse citate de Handelsblatt, gigantul auto din Stuttgart nu mai urmărește ca în segmentul său principal, cel al automobilelor, să funcționeze exclusiv „ca o marcă de lux”.

Termenul „lux” ar urma să fie eliminat treptat din comunicarea și documentele interne, după ce a generat reacții polarizate atât în rândul angajaților, cât și al clienților.

O schimbare de direcție după mai multe pariuri riscante

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, în vârstă de 56 de ani, ar fi decis să ajusteze această direcție strategică după ce un alt pariu major al companiei, tranziția „Electric-only”, nu a produs rezultatele dorite. Aceasta fusese una dintre cele șase „coloane” strategice de bază anunțate anterior.

Surse interne afirmă că termenul „lux” devenise atât de controversat încât, în interiorul companiei, era numit uneori doar „cuvântul cu L”. Criticii susțin că această abordare transmitea un mesaj elitist, riscând să îndepărteze segmente importante de piață.

Noua orientare a Mercedes-Benz ar urma să fie mai largă și mai incluzivă, cu accent nu doar pe vehicule de top, ci și pe modele accesibile unui public mai divers, păstrând însă standardele de calitate și inovație caracteristice brandului.

O ofensivă de produse și o imagine mai modestă, pentru toată lumea

Pentru a susține schimbarea de strategie, compania plănuiește o ofensivă de produse în următorii ani. Nu au fost comunicate încă detalii complete despre noile modele, dar este de așteptat ca acestea să acopere mai multe segmente de preț și să răspundă cerințelor unor piețe variate.

Un oficial citat de Handelsblatt a declarat: „Ținta noastră este acum mai amplă”. Aceasta ar putea însemna nu doar o extindere a gamei, ci și adaptarea designului și a dotărilor la nevoile reale ale clienților, nu doar la cerințele unui segment premium restrâns.

Schimbarea vine și în contextul unor condiții economice dificile și al unei piețe auto globale aflate în transformare.

Cererea pentru automobile de lux a resimțit presiuni în ultimii ani, iar competiția din partea producătorilor asiatici și americani, mai ales în zona de vehicule electrice, este tot mai intensă.

Prin ajustarea poziționării, Källenius pare să caute un echilibru între profitabilitate și volum, renunțând la ideea exclusivă de a vinde mai puține mașini la prețuri mai mari.

Schimbarea strategică marchează o nouă etapă în istoria Mercedes-Benz, în care imaginea de lux rămâne importantă, dar nu va mai fi singurul element definitoriu.

În locul unei exclusivități absolute, compania își propune să fie percepută ca un brand inovator, orientat spre viitor și deschis către un public mai larg.

