Mercedes-AMG GT XX electric a stabilit un record istoric: 40.075 km parcurși în 7 zile și 13 ore pe circuitul Nardo

Mercedes a rescris istoria industriei auto cu noul său prototip electric AMG GT XX, care a reușit să parcurgă neîntrerupt 40.075 km – echivalentul circumferinței Pământului la ecuator – în doar 7 zile, 13 ore, 24 de minute și 7 secunde. Recordul stabilit pe celebrul circuit Nardo din Italia a depășit orice realizare anterioară, fie că vorbim de mașini electrice sau pe benzină, și a adus din nou constructorul german în centrul atenției mondiale.

Performanța nu este doar un spectacol de anduranță, ci și o demonstrație de forță tehnologică, ce arată cât de mult a evoluat ingineria Mercedes-AMG în materie de vehicule electrice de înaltă performanță.

Un record care depășește granițele tehnologiei auto

Comparat cu recordul istoric al modelului Mercedes 190E 2.3-16 din 1983, care parcurgea 50.000 km în 10 zile la o viteză medie de aproape 248 km/h, noul AMG GT XX electric a reușit o performanță și mai impresionantă. Prototipul a rulat la o viteză constantă de aproximativ 300 km/h, depășind chiar și media mașinii cu motor pe benzină din acel experiment glorios al anilor ’80.

În doar 24 de ore, AMG GT XX a reușit să parcurgă 5.479 km, depășind cu 1.518 km recordul stabilit recent de producătorii chinezi cu modelele Xiaomi YU7 și Xpeng P7. În total, în cele peste 7 zile de test, mașina a reușit 3.177 de tururi complete de circuit, fiecare de 12,68 km.

Pentru a face posibil acest maraton, Mercedes a organizat un sistem de încărcare de 850 kW direct pe circuitul Nardo. Această putere, mult peste ce oferă infrastructura publică din prezent, a permis bateriei să se reîncarce rapid, astfel încât mașina să continue să ruleze la viteze extreme fără întreruperi semnificative.

Inovații tehnice care au făcut diferența

Succesul recordului nu a venit întâmplător. AMG GT XX este echipat cu trei electromotoare cu flux axial, dezvoltate de compania britanică Yasa, deținută integral de Mercedes. Acestea oferă împreună 1.360 CP și pot atinge o viteză maximă de 360 km/h.

Bateria litiu-ion NMCA (nichel, cobalt, mangan și aluminiu) este una dintre cele mai avansate din industrie, cu o densitate energetică de 300 Wh/kg și 740 Wh/l. Celulele cilindrice subțiri și înalte au fost concepute pentru o răcire eficientă, fiecare fiind înconjurată de o carcasă de aluminiu care permite disiparea rapidă a căldurii. Acest sistem inovator a făcut posibilă susținerea unor cicluri repetate de descărcare și încărcare la puteri uriașe, fără supraîncălzire.

Încărcată la 850 kW și operând la peste 800 volți și 1.000 amperi, bateria a demonstrat o stabilitate rar întâlnită, furnizând constant 1.000 kW de putere către motoare. Astfel, mașina a putut rula neîntrerupt la 300 km/h, un ritm pe care niciun alt model electric disponibil pe piață nu l-ar fi putut menține.

Pe parcursul testului, 17 piloți profesioniști s-au schimbat la volan în ture de câte două ore, printre ei numărându-se și pilotul de Formula 1 George Russell. Condițiile nu au fost ușoare – temperaturile au depășit 35°C la umbră și chiar mai mult pe asfalt –, însă prototipul a rezistat impecabil.

O victorie simbolică pentru Mercedes și pentru viitorul electric

Mercedes-AMG GT XX nu doar că a stabilit un record de anduranță, ci a demonstrat că mașinile electrice pot depăși granițele considerate până acum imposibile. Performanța marchează și o victorie simbolică în fața rivalilor chinezi, care în ultimele luni își adjudecaseră recordurile de viteză și distanță în categoria electricelor.

Cele două exemplare de AMG GT XX care au participat la test au terminat experimentul la doar 25 km distanță unul de altul, după 40.075 km rulați fără defecțiuni majore – o dovadă a preciziei și fiabilității tehnicii germane.

Pentru Mercedes, această reușită va rămâne un moment de referință, la fel cum a fost demonstrația din 1983 cu 190E 2.3-16. Diferența este că acum, în locul motoarelor termice, viitorul automobilistic pare să fie scris de baterii și electromotoare capabile să susțină performanțe extreme.

La finalul testului, inginerii Mercedes au subliniat că AMG GT XX ar fi putut depăși chiar și 300 km/h, dar s-a ales această viteză ca echilibru între performanță și eficiență. Rezultatul este însă incontestabil: un record care va intra în manualele de istorie auto și care demonstrează că epoca mașinilor electrice nu mai este despre compromisuri, ci despre depășirea limitelor.

Realizarea Mercedes-AMG de pe circuitul Nardo nu este doar un pas înainte pentru brand, ci și un semnal puternic pentru industria auto globală: viitorul aparține vehiculelor electrice capabile de performanțe incredibile, iar standardele de astăzi vor fi doar amintiri mâine.