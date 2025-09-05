Meniu cu 29 de lei pe litoralul românesc, la început de septembrie. Unde mănânci două feluri cu banii ăştia?

Deși sezonul estival se apropie de final, litoralul românesc continuă să atragă turiști dornici de prețuri mai accesibile la cazare și masă. În prima parte a lunii septembrie, multe restaurante și autoserviri vin cu oferte atractive pentru a atrage clienții rămași la mare. Una dintre cele mai discutate oferte din această perioadă este meniul zilei la doar 29 de lei, disponibil chiar în centrul stațiunii Eforie Nord, la Autoservirea 18 Bulevard.

Cum au evoluat prețurile la restaurante pe litoralul românesc

În iulie și august, nota de plată în stațiunile de pe litoral ajungea adesea la sume considerabile. De exemplu, o ciorbă putea costa între 20 și 30 de lei, în timp ce un fel principal precum peștele sau fructele de mare se ridica frecvent la 50–70 de lei. În zonele de lux din Mamaia sau Năvodari, tarifele erau chiar mai ridicate, reflectând atât cererea mare, cât și popularitatea stațiunilor.

Prin comparație, în septembrie prețurile scad vizibil. Meniurile zilei cuprinse între 29 și 40 de lei devin tot mai răspândite, fiind întâlnite nu doar în Eforie Nord, ci și în Costinești sau Neptun. Turiștii au astfel ocazia să experimenteze preparate tradiționale sau meniuri simple, fără a plăti sume exagerate.

Meniul zilei, soluția accesibilă pentru turiști

Oferta de la Autoservirea 18 Bulevard din Eforie Nord, cu prețul de 29 de lei, reprezintă un exemplu concret al tendinței de ieftinire din luna septembrie. Turiștii pot primi două feluri de mâncare, suficiente pentru un prânz complet. Astfel de autoserviri câștigă teren în rândul vizitatorilor care vor să mănânce rapid, ieftin și variat, fără a sacrifica gustul.

Aceeași strategie de preț o adoptă și alte restaurante de pe litoral, care preferă să mențină fluxul de clienți chiar și după încheierea sezonului de vârf. În unele zone, meniurile includ ciorbă, fel principal și chiar desert, totul pentru sume ce pornesc de la 35 de lei.

Litoralul la final de sezon – vacanțe mai ieftine

Septembrie devine tot mai atractiv pentru turiști, nu doar datorită prețurilor la cazare, dar și a ofertelor culinare. În timp ce în iulie un prânz pentru două persoane putea depăși cu ușurință 150–200 de lei, acum aceeași masă costă chiar și la jumătate. Mulți vizitatori aleg să profite de aceste tarife reduse, bucurându-se de vreme încă bună și de plaje mai puțin aglomerate.

Scăderea prețurilor pe litoralul românesc în septembrie îi avantajează pe cei care preferă să evite aglomerația și tarifele ridicate din plin sezon. Ofertele de tipul „meniul zilei la 29 de lei”, precum cea din Eforie Nord, sunt un semnal clar că vacanțele de la mare pot fi accesibile și în România, dacă sunt alese perioadele potrivite.

Pentru turiști, luna septembrie aduce combinația ideală între costuri reduse și o experiență relaxantă pe litoral.