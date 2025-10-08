Meghan Markle, o nouă gafă la Săptămâna Modei de la Paris. Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi pentru apariţia soţiei lui Harry

La Paris Fashion Week, Meghan Markle a stârnit un nou val de critici și speculații după ce a izbucnit în râs într-un moment tensionat în timpul unui show Balenciaga, gest transmis pe rețelele sociale.

Gafa făcută de Meghan Markle

Publicațiile au relatat că actrița a realizat ulterior că râsul său ar fi intervenit după ce un model care părea că se poticnește pe catwalk, dar reprezentanții ei au negat că aceasta ar fi râs la acel incident.

În același context, Meghan s-a aflat în prima linie alături de designerul Pierpaolo Piccioli, într-un gest menit să sublinieze sprijinul pentru noul lui rol la casa Balenciaga.

Interacțiunea lor pe covorul roșu a fost intens comentată, unii observând un moment stânjenitor la salutul lor apropiat.

Gestul vedetei nu a rămas fără consecințe: la un moment dat, Meghan a încercat să interacționeze cu actrița Dame Kristin Scott Thomas, care era de față, iar aceasta i-ar fi întors spatele, evitând contactul direct – un „snub” subtil care a stârnit speculații despre tensiunile latente.

Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi

La Londra, aceste episoade au generat îngrijorări în rândul membrilor Casei Regale britanice – Kate Middleton, Prințul William și Regele Charles – care, potrivit unor surse citate de presa de caz, ar fi privit cu reticență revenirea lui Meghan pe agenda publică și efectul negativ pe imaginea familiei regale.

Pentru Meghan Markle, participarea la un eveniment de modă de asemenea anvergură a reprezentat un pas ambițios spre reconectarea cu scena publică europeană. Însă, combinația dintre momentele spontane, interpretările ambigue și relațiile sensibile din familia regală a dat naștere unui nou capitol controversat în povestea sa regală.