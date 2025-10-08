Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 18:13
de Ioana Bucur

Meghan Markle, o nouă gafă la Săptămâna Modei de la Paris. Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi pentru apariţia soţiei lui Harry

ȘTIRI EXTERNE
Meghan Markle, o nouă gafă la Săptămâna Modei de la Paris. Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi pentru apariţia soţiei lui Harry
Meghan Markle, ducesa de Sussex, a participat la prezentarea Balenciaga din cadrul Săptămânii Modei de la Paris (PFW), desfășurată la centrul Laennec din Paris, Franța, pe 4 octombrie 2025. Foto: Profimedia

La Paris Fashion Week, Meghan Markle a stârnit un nou val de critici și speculații după ce a izbucnit în râs într-un moment tensionat în timpul unui show Balenciaga, gest transmis pe rețelele sociale.

Gafa făcută de Meghan Markle

Publicațiile au relatat că actrița a realizat ulterior că râsul său ar fi intervenit după ce un model care părea că se poticnește pe catwalk, dar reprezentanții ei au negat că aceasta ar fi râs la acel incident.

În același context, Meghan s-a aflat în prima linie alături de designerul Pierpaolo Piccioli, într-un gest menit să sublinieze sprijinul pentru noul lui rol la casa Balenciaga.

Vezi și:
Harry și Meghan iau în calcul revenirea la îndatoririle regale. Relația prințului cu Regele Charles s-ar fi schimbat dramatic
Un nou scandal în Familia Regală. Presa străină scrie despre divorţul dintre Prinţul Harry şi Meghan Markle. De vină ar fi un secret al actriţei

Interacțiunea lor pe covorul roșu a fost intens comentată, unii observând un moment stânjenitor la salutul lor apropiat.

Gestul vedetei nu a rămas fără consecințe: la un moment dat, Meghan a încercat să interacționeze cu actrița Dame Kristin Scott Thomas, care era de față, iar aceasta i-ar fi întors spatele, evitând contactul direct – un „snub” subtil care a stârnit speculații despre tensiunile latente.

Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi

La Londra, aceste episoade au generat îngrijorări în rândul membrilor Casei Regale britanice – Kate Middleton, Prințul William și Regele Charles – care, potrivit unor surse citate de presa de caz, ar fi privit cu reticență revenirea lui Meghan pe agenda publică și efectul negativ pe imaginea familiei regale.

Pentru Meghan Markle, participarea la un eveniment de modă de asemenea anvergură a reprezentat un pas ambițios spre reconectarea cu scena publică europeană. Însă, combinația dintre momentele spontane, interpretările ambigue și relațiile sensibile din familia regală a dat naștere unui nou capitol controversat în povestea sa regală.

Șefa ANM explică de ce s-a emis cod roșu în București: „Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972”
Recomandări
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Cum recunoști urmele și găurile lăsate de șerpi în curte. Ce e bine să faci imediat după
Cum recunoști urmele și găurile lăsate de șerpi în curte. Ce e bine să faci imediat după
Mihaela Velicu dezvăluie realitatea dureroasă a zilelor noastre și iluziile internetului. Cum ne păcălește Instagramul că nu suntem destul de buni: „E suficient de greu să fii autentic, mai ales că e din ce în ce mai taxată greșeala”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mihaela Velicu dezvăluie realitatea dureroasă a zilelor noastre și iluziile internetului. Cum ne păcălește Instagramul că nu suntem destul de buni: „E suficient de greu să fii autentic, mai ales că e din ce în ce mai taxată greșeala”. Interviu EXCLUSIV
Ce înseamnă autocolantele roșii și albe lipite pe stâlpi. Mulți șoferi nu știu semnificația lor
Ce înseamnă autocolantele roșii și albe lipite pe stâlpi. Mulți șoferi nu știu semnificația lor
Casa Hagi Moscu și istoria primei clădiri a Primăriei București. Unde se afla, cui i-a aparținut, de ce a fost demolată
Casa Hagi Moscu și istoria primei clădiri a Primăriei București. Unde se afla, cui i-a aparținut, de ce a fost demolată
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB
O jurnalistă CNN a dezvăluit care este cel mai neplăcut lucru în călătoriile cu Donald Trump. Stafful său este epuizat
O jurnalistă CNN a dezvăluit care este cel mai neplăcut lucru în călătoriile cu Donald Trump. Stafful său este epuizat
Misterul statuilor de pe Insula Paștelui a fost rezolvat: cercetătorii au descoperit cum au fost „plimbate” capetele uriașe
Misterul statuilor de pe Insula Paștelui a fost rezolvat: cercetătorii au descoperit cum au fost „plimbate” capetele uriașe
Revista presei
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Playtech Știri
Cătălin Botezatu, în vizorul fostei iubite! Bianca Drăgușanu a făcut show total la „La bine și la Roast”, iar designerul nu a scăpat de glumele acide. EXCLUSIV
Playtech Știri
Irina Columbeanu, cu geanta de zeci de mii de euro în mână. Fiica Monicăi Gabor şi a lui Irinel Columbeanu şi-a uimit fanii cu achiziţia de lux
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...