Meghan Markle, criticată de internauţi, după ce ducesa a anunţat lansarea produselor sale bio. Ce vor putea cumpăra fanii: „Să vă aduceţi mereu aminte”

Un anunț cu intenții nobile s-a transformat rapid într-un nou val de critici pentru Meghan Markle. Lansarea brandului său de lifestyle, As Ever, a fost umbrită de o gafă care nu a trecut neobservată de internauți.

Internauții o taxează pe Meghan Markle pentru lansarea gamei sale bio

La începutul săptămânii, Meghan Markle a trimis un newsletter fanilor pentru a anunța lansarea brandului său de produse bio și lifestyle, As Ever, potrivit Page Six.

Spre finalul mesajului, ducesa a invitat cititorii să acceseze contul de Instagram al companiei, însă linkul conținea o eroare de scriere: @AsEverOffical, în loc de @AsEverOfficial. Deși greșeala era minoră, reacțiile din online au fost dure și ironice.

”Nu doar că Meghan Markle este extrem de kitsch… Fraiera nici măcar nu știe să scrie corect”, a scris un utilizator pe X.

Alții au ridicat problema lipsei de profesionalism: ”Este încă o dovadă a impulsivității sale, a execuției slabe și a lipsei de atenție.” Iar cineva a comentat sarcastic: ”Atenția ei obsesivă la detalii este uimitoare. Cu adevărat. Uluitor.”

Dulceață de zmeură, ceai cu ghimbir și mix pentru clătite

În ciuda valului de critici, Meghan Markle a prezentat cu entuziasm primele produse din colecție: o dulceață de zmeură ”de colecție”, un amestec de ceai cu lămâie și ghimbir și un mix pentru clătite.

Ducesa a descris dulceața ca fiind ”o capsulă a timpului”, ce poate fi păstrată într-un borcan reutilizabil pentru bilețele de dragoste sau flori. Clătitele, spune soția Prințului Harry, i-au reamintit de studenție și călătoriile prin Franța: ”Sunt o pânză pentru a explora aromele.”

În încheierea mesajului, ducesa le-a transmis fanilor: ”Să vă aduceți mereu aminte că lucrurile simple pot transforma o zi obișnuită într-una specială.”

Probleme legale pentru brandul As Ever

Lansarea nu a fost lipsită de obstacole juridice. Meghan Markle s-a confruntat în urmă cu două luni cu o respingere parțială din partea Oficiului pentru Brevete și Mărci Comerciale din SUA, din cauza unui conflict cu un brand chinez numit ASEVER.

În plus, un mic antreprenor din New York, Mark Kolski, susține că folosește denumirea As Ever din 2017 și că noul brand al ducesei îi amenință afacerea: ”Chiar dacă aș vrea să fac ceva, nu am armata de avocați și banii din spatele acestei inițiative.”