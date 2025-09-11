Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 15:36
de Alexandru Puiu

MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România

ACTUALITATE
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să își consolideze poziția de companie orientată spre tehnologie și inovație, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara.

Noul centru va integra expertiza medicală de top cu cele mai avansate tehnologii de chirurgie robotică și soluții digitale de diagnostic și training, reprezentând un pas major în dezvoltarea ortopediei moderne în România.

Evenimentul de lansare are loc în cadrul simpozionului medical internațional „OrthoXperience – O nouă eră în ortopedie: Robotică, AI și expertiza umană”, care reunește peste 200 de specialiști din țară și din străinătate. Agenda include sesiuni de chirurgie live, prezentări de cazuri complexe și demonstrații de utilizare a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în practica medicală.

„Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara

„Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timișoara

Un moment definitoriu al evenimentului este participarea Prof. Dr. Reha N. Tandoğan (Turcia), unul dintre cei mai reputați chirurgi ortopezi la nivel mondial, alături de experți români și europeni recunoscuți, precum Prof. Dr. Radu Prejbeanu, Dr. Dan Negoescu, Dr. Ioan Branea, Dr. Vlad Predescu, Dr. Radu Fleaca, Dr. Ștefan Mogoș și Dr. Raul Colțea.

„Prin lansarea Institutului de Ortopedie la Timișoara, reconfirmăm misiunea MedLife de a aduce în România cele mai moderne tehnologii și soluții medicale validate internațional. Este pentru prima dată când un spital din România, fie el public sau privat, realizează intervenții ortopedice exclusiv robotice, un pas semnificativ spre o medicină mai sigură, mai predictibilă și mai personalizată pentru pacienți”, a declarat Prof. Dr. Radu Prejbeanu, coordonator al proiectului.

MedLife a investit constant în ultimii ani în tehnologii de ultimă generație – de la robotica chirurgicală și soluții avansate de imagistică, până la AI și genetică – consolidându-și poziția de companie tech în domeniul sănătății. Doar în zona de ortopedie, grupul a introdus în premieră în România sisteme robotice dedicate chirurgiei genunchiului și șoldului, facilitând recuperarea mai rapidă și reducând semnificativ riscurile post-operatorii.

„Ne-am asumat rolul de pionier în digitalizarea și modernizarea medicinei românești. Investițiile în robotică, AI și genetică ne permit să oferim pacienților români standarde medicale comparabile cu cele mai performante centre din Europa”, a adăugat Dorin Preda, deputy CEO MedLife.

Simpozionul „OrthoXperience” marchează nu doar lansarea unui nou concept medical, ci și angajamentul MedLife de a contribui la transformarea digitală a sistemului de sănătate din România.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
Gabriel Boldici a suferit un infarct. Fostul portar al Universității Craiova a fost transportat de urgență la spital
Gabriel Boldici a suferit un infarct. Fostul portar al Universității Craiova a fost transportat de urgență la spital
Casele capsule cu inteligență artificială, noua tendință imobiliară adusă din China
Casele capsule cu inteligență artificială, noua tendință imobiliară adusă din China
PlayStation Plus Extra și Premium: Jocuri noi în septembrie 2025, de la wrestling la un clasic Legacy of Kain, plus multe altele
PlayStation Plus Extra și Premium: Jocuri noi în septembrie 2025, de la wrestling la un clasic Legacy of Kain, plus multe altele
Cea mai scumpă casă din Statele Unite, scoasă la vânzare. Cum arată bijuteria arhitecturală în valoare de 300 de milioane de dolari FOTO
Cea mai scumpă casă din Statele Unite, scoasă la vânzare. Cum arată bijuteria arhitecturală în valoare de 300 de milioane de dolari FOTO
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Playtech Știri
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în piblic. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...