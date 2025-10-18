Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la spital. A devenit cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută la nivel național pentru pozițiile sale controversate din perioada pandemiei de COVID-19, se află internată în stare foarte gravă la Spitalul Județean de Urgență Oradea, potrivit unor surse medicale citate de HotNews.ro. Groșan a fost adusă la spital în noaptea de joi spre vineri, în stop cardio-respirator, fiind resuscitată de două echipaje medicale. În prezent, aceasta este intubată, ventilată mecanic și se află în comă, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului bihorean.

Flavia Groșan, în stare critică la Spitalul Județean Oradea

Conform acelorași surse, medicul a fost găsită inconștientă de soțul său, care a alertat imediat serviciul de urgență. Starea ei a fost stabilizată doar după multiple manevre de resuscitare, însă prognosticul rămâne rezervat.

În ultimele zile, Flavia Groșan publicase mai multe mesaje îngrijorătoare pe conturile sale de Facebook, în care descria simptomele unei afecțiuni respiratorii severe. Pe 10 octombrie, aceasta scria:

„Astă noapte am crezut că mor. Nu credeam că voi trece noaptea. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni, urgent la investigații.”

Două zile mai târziu, ea relata că se confruntă cu o pneumonie și recunoștea riscurile la care s-a expus în timpul tratamentelor administrate pacienților în perioada pandemiei.

Controverse în timpul crizei sanitare COVID-19

Numele Flaviei Groșan a devenit cunoscut în timpul crizei sanitare COVID-19, după ce a susținut că a tratat „aproape o mie de pacienți fără nicio zi de spitalizare”, criticând protocoalele oficiale și afirmând că acestea „omoară bolnavii”. Declarațiile sale au fost intens mediatizate, generând atât sprijin public, cât și critici dure din partea comunității medicale. În 2021, Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat și a invitat-o la o audiere în fața Comisiei de etică, însă medicul nu a fost sancționat.

În vara acestui an, Groșan a fost din nou în centrul unei controverse, după ce a publicat o postare catalogată de Societatea Română de Pneumologie drept „fake news medical”, referitoare la presupuse efecte ale vaccinului COVID-19 transmise prin contact sexual. În urma scandalului, Colegiul Medicilor a deschis o anchetă disciplinară împotriva sa.

În prezent, starea medicului rămâne critică, iar colegii și pacienții săi așteaptă cu îngrijorare vești privind evoluția sănătății sale.