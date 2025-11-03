Medicamentele obișnuite pot modifica flora intestinală timp de ani întregi, arată un studiu. Ce spun oamenii de știință?

Flora intestinală joacă un rol esențial în digestie, imunitate și comunicarea dintre sistemul digestiv și creier. Însă un nou studiu amplu arată că medicamentele, nu doar antibioticele, pot perturba acest echilibru intern pentru o perioadă mult mai lungă decât se credea.

Potrivit cercetării realizate de o echipă condusă de genomicistul Oliver Aasmets, de la Universitatea din Tartu (Estonia), și publicate în mSystems, efectele mai multor clase de medicamente pot fi detectate la ani distanță de la întreruperea tratamentului.

Studiul a analizat date provenite de la 2.509 persoane participante la proiectul Estonian Biobank, urmărind inclusiv un subset de 328 pacienți în mai multe etape de tratament și pauză medicamentoasă.

Efecte de durată asupra microbiomului intestinal

Rezultatele au arătat că 167 dintre cele 186 de medicamente analizate, adică aproape 90%, sunt asociate cu modificări vizibile ale microbiomului intestinal. Nu doar antibioticele, ci și antidepresivele, inhibitorii pompei de protoni, beta-blocantele sau benzodiazepinele pot reduce diversitatea bacteriană din intestin.

De exemplu, benzodiazepinele, utilizate frecvent pentru tratarea anxietății, pot afecta ecosistemul intestinal aproape la fel de puternic ca antibioticele cu spectru larg.

În plus, cercetătorii au observat diferențe între medicamente din aceeași categorie: alprazolamul (Xanax) are un impact mai pronunțat asupra florei intestinale decât diazepamul (Valium).

„Efectele utilizării medicamentelor au fost mult subestimate. Modificările produse de antibiotice, antidepresive și alte clase de medicamente sunt detectabile chiar și la câțiva ani după administrare”, au explicat autorii studiului.

Ce recomandări există pentru cercetători

Echipa din Estonia a remarcat și un efect cumulativ: cu cât un medicament este utilizat mai des, cu atât modificările asupra microbiomului sunt mai intense.

Cercetătorii subliniază că istoricul tratamentelor ar trebui luat în considerare în orice analiză a florei intestinale, nu doar medicația actuală.

„Studiile asupra microbiomului tind să ia în calcul doar tratamentele curente, însă rezultatele noastre arată că utilizarea anterioară a medicamentelor poate influența semnificativ compoziția bacteriană a intestinului”, afirmă Aasmets.

Descoperirile vin în completarea altor cercetări care arată că dezechilibrele prelungite ale microbiomului pot favoriza creșterea în greutate sau pot afecta bariera mucoasă intestinală.

De aceea, autorii studiului solicită mai multe cercetări asupra consecințelor expunerii pe termen lung la diferite clase de medicamente.

În concluzie, noile date sugerează că medicamentele comune, de la anxiolitice la antidepresive, pot avea un efect profund și de durată asupra sănătății intestinale, motiv pentru care medicii și cercetătorii sunt încurajați să integreze aceste informații în evaluările clinice viitoare.