Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic

Aplicația de mesagerie Max Messenger, dezvoltată de compania rusă VK la ordinul direct al președintelui Vladimir Putin, a depășit pragul de 50 de milioane de utilizatori activi. Lansată ca o alternativă „națională” la platforme occidentale precum WhatsApp și Telegram, aplicația a devenit rapid unul dintre cele mai utilizate servicii digitale din Rusia, fiind prezentată drept o soluție sigură și complet integrată cu sistemele statului.

Deși oficialii de la Moscova promovează Max Messenger drept o realizare tehnologică majoră și o garanție a suveranității digitale, criticii avertizează asupra extinderii controlului guvernamental asupra comunicațiilor private, într-un context în care libertatea de exprimare online este tot mai restrânsă.

Max Messenger a fost lansată ca parte a unei strategii de autonomizare digitală a Federației Ruse, în urma sancțiunilor internaționale și a limitărilor impuse companiilor străine după invazia Ucrainei. În 2022, Putin a cerut explicit dezvoltarea unei aplicații rusești de mesagerie care să integreze funcții multiple – de la conversații private la servicii guvernamentale – și să poată funcționa inclusiv ca document digital de identitate.

Dezvoltată de rețeaua socială VK, cunoscută drept „Facebook-ul rusesc”, aplicația Max permite:

schimb de mesaje text și multimedia ,

, apeluri vocale și video ,

, trimiterea de fișiere de până la 4 GB ,

, crearea de canale și grupuri cu zeci de mii de membri,

cu zeci de mii de membri, precum și integrarea cu servicii publice online (plăți, acte, notificări guvernamentale).

Potrivit datelor oficiale, acoperirea zilnică medie a aplicației în luna octombrie a depășit 19 milioane de persoane, iar pe 22 octombrie a fost atins un record de 22,5 milioane de utilizatori activi într-o singură zi. De la lansare, utilizatorii au trimis 3,7 miliarde de mesaje, au efectuat 842 de milioane de apeluri și au creat peste 7,6 milioane de chat-uri de grup.

Aplicația este disponibilă gratuit în App Store, RuStore (magazinul național rusesc de aplicații) și Google Play, fiind compatibilă atât cu telefoanele Android, cât și cu cele iOS.

O platformă promovată ca „mai sigură decât Telegram și WhatsApp”

Autoritățile ruse promovează Max Messenger drept o platformă mai sigură și mai bine protejată împotriva abuzurilor decât serviciile de mesagerie occidentale. Oficialii de la Moscova susțin că aplicațiile populare precum Telegram sau WhatsApp ar fi folosite frecvent de grupări infracționale, traficanți și activiști politici, motiv pentru care utilizarea lor a fost restricționată în anumite regiuni.

În schimb, Max Messenger este prezentat ca un sistem criptat, construit integral pe infrastructură locală, ceea ce ar garanta „protecția datelor cetățenilor ruși”. Aplicația ar urma să fie legată direct de ecosistemul digital al administrației publice, oferind acces la servicii precum plata taxelor, solicitarea de documente sau autentificarea în conturile guvernamentale.

Totuși, această „integrare completă” ridică semne serioase de întrebare privind confidențialitatea comunicațiilor. Organizațiile pentru drepturile digitale avertizează că sistemul oferă acces direct autorităților la datele utilizatorilor, sub pretextul securității naționale.

Un raport recent al Freedom House notează că „Rusia se află printre cele mai restrictive regimuri digitale din lume, iar Max Messenger consolidează infrastructura de supraveghere a statului”.

De la suveranitate digitală la instrument de control

Creșterea spectaculoasă a numărului de utilizatori ai Max Messenger nu poate fi privită izolat de politica digitală a Kremlinului. În ultimii ani, Rusia a implementat o serie de măsuri menite să limiteze influența companiilor occidentale în spațiul virtual:

interzicerea sau blocarea parțială a rețelelor Facebook, Instagram și X (fostul Twitter);

a rețelelor Facebook, Instagram și X (fostul Twitter); limitarea traficului către Google și YouTube;

și YouTube; crearea RuStore , un magazin alternativ de aplicații rusești;

, un magazin alternativ de aplicații rusești; obligativitatea stocării datelor cetățenilor ruși pe servere aflate pe teritoriul național.

Max Messenger este, practic, coroana acestui ecosistem controlat. Aplicația nu doar că înlocuiește WhatsApp și Telegram, ci funcționează și ca platformă oficială de comunicare între cetățeni și instituțiile statului. În același timp, devine un canal strategic de propagandă și cenzură, după cum susțin observatorii internaționali.

„Putin a suprimat accesul companiilor occidentale pe piața digitală rusă. Controlul comunicațiilor nu ascunde intenția Kremlinului de a deveni mai intruziv, prin desemnarea unui canal unic de propagandă și supraveghere”, afirmă experții citați de Digi24.

Pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice, Kremlinul consideră independența digitală o chestiune de securitate națională. Totuși, criticii văd în această strategie o încercare clară de izolare informațională a populației și de centralizare totală a fluxurilor de comunicare.

Un succes tehnologic cu un preț ridicat

Fără îndoială, Max Messenger este un proiect tehnologic impresionant. În doar câteva luni, aplicația a reușit să atragă zeci de milioane de utilizatori, într-o piață saturată de alternative populare. Capacitatea de a trimite fișiere mari, stabilitatea apelurilor video și integrarea cu alte servicii digitale au făcut din Max o opțiune atractivă pentru mulți ruși.

Însă succesul său vine cu un cost major: reducerea confidențialității și a libertății online. Într-un stat în care presa independentă este cenzurată, iar rețelele sociale sunt monitorizate constant, un instrument digital aflat sub controlul direct al guvernului ridică îngrijorări legitime privind supravegherea masivă.

Pentru Kremlin, Max Messenger este un pas înainte spre „autonomia digitală”. Pentru utilizatori, însă, el poate deveni un simbol al dependenței tehnologice impuse politic – un loc unde conversațiile private sunt la fel de transparente precum loialitatea față de stat.