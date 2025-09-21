Ultima ora
Matt Beard, fostul antrenor al echipei feminine Liverpool, a murit la doar 47 de ani
Fotbalul feminin din Anglia este în doliu după moartea lui Matt Beard FOTO: Profimedia

Fotbalul feminin din Anglia este în doliu după moartea lui Matt Beard, unul dintre cei mai respectați antrenori ai Women’s Super League. Tehnicianul s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 47 de ani.

Beard a rămas în istoria clubului Liverpool, pe care l-a condus spre două titluri consecutive, în 2013 și 2014, întrerupând supremația lui Arsenal în campionatul englez. Revenit în 2021 la formația de pe Mersey, a reușit să readucă echipa în prima divizie și să îi consolideze statutul în fotbalul feminin.

De-a lungul carierei, antrenorul a pregătit și alte cluburi importante, printre care West Ham United, Chelsea, Boston Breakers, Millwall, Bristol City și, cel mai recent, Burnley, unde și-a dat demisia în această vară după doar două partide.

Omagii emoționante după dispariția lui Matt Beard

Moartea prematură a lui Beard a stârnit un val de reacții emoționante pe rețelele sociale. Liverpool a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și performant, ci și o persoană cu o integritate reală și o mare căldură, pe care toți cei cu care a lucrat la club o vor aminti cu sinceră afecțiune.”

Și familia a confirmat vestea tragică. Soția sa, Deb, a scris:

„Cu imensă tristețe anunțăm că frumosul nostru Matthews Beard a decedat în această seară, la ora 19:28. A fost un soț, un tată, un fiu, un frate și un unchi iubitor. A fost un om extraordinar și atent, iubit de toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască.”

Un ultim omagiu pe stadioane

Women’s Super League a anunțat că, în memoria lui Beard, toate cluburile din primele două divizii vor ține un minut de reculegere înaintea meciurilor programate duminică.

