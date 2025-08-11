Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România

Începând cu anul 2026, șoferii români vor simți o creștere semnificativă a impozitului auto, mai ales cei care dețin mașini vechi, cu norme de poluare scăzute. Varianta finală a noii taxe este așteptată în această toamnă, însă principiul de bază este deja stabilit: „poluatorul plătește”. Măsura vine pe fondul cerințelor Comisiei Europene și are ca obiectiv atât reducerea poluării, cât și creșterea veniturilor bugetare.

În prezent, impozitul auto din România se calculează în funcție de capacitatea cilindrică, însă din 2026 acest criteriu nu va mai fi suficient. Autoritățile vor introduce și un coeficient legat de clasa de poluare (Euro) a vehiculului. Astfel, două mașini cu același motor, dar cu norme diferite de emisii, vor plăti taxe diferite, cea mai veche fiind impozitată mai dur.

Exemplul Bucureștiului arată clar direcția: pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, impozitul actual este de 82 de lei. Începând cu anul viitor, acesta ar putea varia între 91 și 132 de lei, în funcție de gradul de poluare. La vehiculele cu peste 15-20 de ani vechime, taxa ar putea ajunge de două sau chiar trei ori mai mare față de prezent.

Florin Trușcă, director la Direcția Taxe și Impozite Sector 1, explică faptul că aceste impozite se ajustează anual cu rata inflației, iar acum schimbarea formulei de calcul va accentua creșterea. Comisia Europeană a cerut ca sistemul să fie mai echitabil și să încurajeze trecerea la mașini mai puțin poluante.

Nemulțumiri din partea șoferilor și opinii din piață

Anunțul nu a fost primit cu entuziasm de conducătorii auto. Mulți consideră că nu întotdeauna norma Euro reflectă nivelul real de poluare al unui vehicul. Un șofer intervievat a declarat că „sunt mașini foarte îngrijite, cu norme Euro 3 sau Euro 4, care poluează mai puțin decât mașini neîngrijite Euro 6”. Percepția generală este că măsura pedepsește uniform mașinile vechi, fără a lua în calcul starea tehnică efectivă.

Adrian Mitrea, analist în piața auto, a subliniat că noul sistem de taxare seamănă parțial cu vechiul timbru de mediu, aplicând din nou principiul „poluatorul plătește”. El atrage atenția și asupra altor factori care ar trebui luați în calcul, precum puterea vehiculului. În opinia sa, ar trebui eliminate diferențele extreme între impozitul pentru mașini mici și cel pentru mașini mari, astfel încât sistemul să fie mai echilibrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că mai există variante de lucru care urmează să fie discutate public. Procesul este întârziat cu aproape doi ani, dar presiunea este mare pentru a adopta forma finală cât mai repede.

Impactul asupra pieței auto și stimularea achiziției de mașini noi

Noua formulă de calcul nu are doar scop fiscal, ci și unul de politică publică: să descurajeze circulația mașinilor vechi și să stimuleze achiziția de vehicule noi, mai puțin poluante. Din cele 8,6 milioane de autoturisme înmatriculate în România, aproape 3 milioane au norma Euro 4 și o vechime de până la 19 ani, ceea ce înseamnă că o mare parte din parcul auto va fi afectată de creșterile viitoare.

Specialiștii se așteaptă ca această măsură să determine o creștere a interesului pentru programele Rabla și Rabla Plus, dar și o orientare mai mare către mașini electrice sau hibride, care nu au capacitate cilindrică și, implicit, nu vor fi taxate după aceleași criterii. Totuși, costurile mai mari ale vehiculelor noi și infrastructura de încărcare insuficient dezvoltată pot limita această tranziție.

În concluzie, din 2026, deținerea unei mașini vechi în România va deveni considerabil mai scumpă. Noul impozit auto, calculat pe baza capacității cilindrice și a normei de poluare, va pune presiune pe șoferi să renunțe la vehiculele vechi și să aleagă variante mai puțin poluante. Rămâne de văzut dacă această măsură își va atinge scopul principal – reducerea poluării – sau dacă va genera, în schimb, nemulțumiri și dificultăți suplimentare pentru o parte importantă a populației.