Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 10:03
de Ozana Mazilu

Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România

AUTO
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
Cum va fi calculat impozitul auto după 2026

Începând cu anul 2026, șoferii români vor simți o creștere semnificativă a impozitului auto, mai ales cei care dețin mașini vechi, cu norme de poluare scăzute. Varianta finală a noii taxe este așteptată în această toamnă, însă principiul de bază este deja stabilit: „poluatorul plătește”. Măsura vine pe fondul cerințelor Comisiei Europene și are ca obiectiv atât reducerea poluării, cât și creșterea veniturilor bugetare.

În prezent, impozitul auto din România se calculează în funcție de capacitatea cilindrică, însă din 2026 acest criteriu nu va mai fi suficient. Autoritățile vor introduce și un coeficient legat de clasa de poluare (Euro) a vehiculului. Astfel, două mașini cu același motor, dar cu norme diferite de emisii, vor plăti taxe diferite, cea mai veche fiind impozitată mai dur.

Exemplul Bucureștiului arată clar direcția: pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, impozitul actual este de 82 de lei. Începând cu anul viitor, acesta ar putea varia între 91 și 132 de lei, în funcție de gradul de poluare. La vehiculele cu peste 15-20 de ani vechime, taxa ar putea ajunge de două sau chiar trei ori mai mare față de prezent.

Vezi și:
Impozitul auto ar putea creşte cu 30% pentru maşinile vechi, din 2026. Comisia Europeană face presiuni asupra României
Mașinile noi, mai periculoase ca cele vechi. Totul pleacă de la vizibilitate, avertismentul experților

Florin Trușcă, director la Direcția Taxe și Impozite Sector 1, explică faptul că aceste impozite se ajustează anual cu rata inflației, iar acum schimbarea formulei de calcul va accentua creșterea. Comisia Europeană a cerut ca sistemul să fie mai echitabil și să încurajeze trecerea la mașini mai puțin poluante.

Nemulțumiri din partea șoferilor și opinii din piață

Anunțul nu a fost primit cu entuziasm de conducătorii auto. Mulți consideră că nu întotdeauna norma Euro reflectă nivelul real de poluare al unui vehicul. Un șofer intervievat a declarat că „sunt mașini foarte îngrijite, cu norme Euro 3 sau Euro 4, care poluează mai puțin decât mașini neîngrijite Euro 6”. Percepția generală este că măsura pedepsește uniform mașinile vechi, fără a lua în calcul starea tehnică efectivă.

Adrian Mitrea, analist în piața auto, a subliniat că noul sistem de taxare seamănă parțial cu vechiul timbru de mediu, aplicând din nou principiul „poluatorul plătește”. El atrage atenția și asupra altor factori care ar trebui luați în calcul, precum puterea vehiculului. În opinia sa, ar trebui eliminate diferențele extreme între impozitul pentru mașini mici și cel pentru mașini mari, astfel încât sistemul să fie mai echilibrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că mai există variante de lucru care urmează să fie discutate public. Procesul este întârziat cu aproape doi ani, dar presiunea este mare pentru a adopta forma finală cât mai repede.

Impactul asupra pieței auto și stimularea achiziției de mașini noi

Noua formulă de calcul nu are doar scop fiscal, ci și unul de politică publică: să descurajeze circulația mașinilor vechi și să stimuleze achiziția de vehicule noi, mai puțin poluante. Din cele 8,6 milioane de autoturisme înmatriculate în România, aproape 3 milioane au norma Euro 4 și o vechime de până la 19 ani, ceea ce înseamnă că o mare parte din parcul auto va fi afectată de creșterile viitoare.

Specialiștii se așteaptă ca această măsură să determine o creștere a interesului pentru programele Rabla și Rabla Plus, dar și o orientare mai mare către mașini electrice sau hibride, care nu au capacitate cilindrică și, implicit, nu vor fi taxate după aceleași criterii. Totuși, costurile mai mari ale vehiculelor noi și infrastructura de încărcare insuficient dezvoltată pot limita această tranziție.

În concluzie, din 2026, deținerea unei mașini vechi în România va deveni considerabil mai scumpă. Noul impozit auto, calculat pe baza capacității cilindrice și a normei de poluare, va pune presiune pe șoferi să renunțe la vehiculele vechi și să aleagă variante mai puțin poluante. Rămâne de văzut dacă această măsură își va atinge scopul principal – reducerea poluării – sau dacă va genera, în schimb, nemulțumiri și dificultăți suplimentare pentru o parte importantă a populației.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei