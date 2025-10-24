Mașinile noi nu au fost niciodată atât de scumpe raportat la salariu. Cum am ajuns la aceste prețuri fabuloase în doar 50 de ani, conform experților

Ideea că automobilele moderne sunt mai scumpe ca oricând nu mai e doar o percepție subiectivă. Un studiu recent realizat în Germania de platforma Carwow confirmă că prețurile au crescut mult mai repede decât salariile în ultimele cinci decenii, chiar și atunci când se ajustează cifrele la inflație. Analiza, centrată pe modelul emblematic Volkswagen Golf, relevă un adevăr inconfortabil: o mașină compactă care în anii ’70 putea fi cumpărată cu cinci luni de muncă, necesită astăzi un an întreg de venituri medii.

Creșterea prețurilor nu e doar o consecință a inflației recente, ci rezultatul unui cumul de factori: reglementări tot mai stricte, echipamente de siguranță obligatorii, digitalizare, costuri de producție crescute și strategii de profit ale producătorilor. În esență, automobilele au devenit mai sigure, mai inteligente și mai eficiente, dar și mult mai inaccesibile pentru clasa medie.

De la Golf-ul anilor ’70 la Golf-ul de azi: dublarea timpului de muncă necesar

În 1974, un Volkswagen Golf de primă generație costa aproximativ 8.000 de mărci germane, iar salariul net mediu anual în Germania era de 18.000. Cu alte cuvinte, un german trebuia să muncească doar cinci luni pentru a-și cumpăra o mașină nouă. Modelul era simplu, ușor, cu puțină tehnologie, dar solid și accesibil.

În 1983, odată cu Golf Mk2, prețul s-a dublat, ajungând la 16.000 de mărci, în timp ce salariul mediu urcase la 25.000. Raportul a devenit 7-8 luni de muncă pentru un Golf nou. În 1997, Golf Mk4 – primul cu ABS și ESP standard – costa aproape 30.000 de mărci, în timp ce venitul mediu anual era de 35.000. Pentru prima dată, un salariat trebuia să lucreze aproape un an pentru o mașină compactă.

Astăzi, în 2025, un Volkswagen Golf 8 cu echipări de bază costă în jur de 30.000 de euro, în timp ce salariul mediu net anual în Germania este de 32.000 de euro. Cu alte cuvinte, mașina de masă a devenit echivalentul unui an de muncă, iar versiunile superioare sau sport – precum Golf R – depășesc 60.000 de euro, ceea ce înseamnă aproape doi ani de salariu pentru un german obișnuit.

Cum au crescut costurile de producție și standardele tehnice

Diferența de preț nu reflectă doar scumpirea materiilor prime sau a manoperei, ci și evoluția tehnologică a industriei. În ultimii 20 de ani, aproape fiecare generație de mașini a fost nevoită să integreze noi sisteme de siguranță obligatorii.

Din 2007, frânele ABS au devenit standard, iar din 2014, sistemul de control electronic al stabilității (ESP/ESC). Din 2022, toate mașinile noi trebuie să includă frânare automată de urgență, asistență la menținerea benzii, detectarea oboselii și camere video pentru mersul înapoi. Doar aceste sisteme adaugă între 1.500 și 2.000 de euro la costul de producție al unui automobil compact.

În plus, motoarele moderne sunt tot mai complexe din cauza normelor de emisii: filtre de particule, catalizatoare avansate, sisteme de recirculare a gazelor (EGR), hibridizare ușoară și chiar baterii de 48V. Fiecare dintre aceste componente crește prețul final.

Un alt factor major este digitalizarea. Fiecare mașină actuală include computere, senzori, camere și procesoare multiple, care înlocuiesc treptat mecanica tradițională. Criza globală a semiconductorilor din 2021-2023 a amplificat fenomenul: producătorii au redus volumele și au mizat pe marje de profit mai mari.

Mașinile accesibile există încă, dar nu mai sunt germane

Concluzia studiului Carwow este clară: nu toate mașinile s-au scumpit în același ritm. Modelele premium au crescut spectaculos, în timp ce segmentele economice au rămas relativ stabile. Dacă un Golf de bază costă echivalentul a 11-12 salarii lunare medii, o Dacia Sandero poate fi cumpărată cu 5-6 salarii, iar o Dacia Spring electrică – cu aproximativ 6.

„Încă există mașini accesibile pentru clasa medie europeană, dar ele nu mai poartă emblema Volkswagen sau Audi, ci Dacia”, notează autorii. Astfel, marca românească este citată ca exemplu de echilibru între preț, echipare și funcționalitate.

În 1974, Golf simboliza democrația mobilității. În 2025, această misiune pare să fi fost preluată de constructori precum Dacia, care oferă soluții simple și eficiente într-o piață dominată de sofisticare și costuri ridicate.

Mașina de azi – mai sigură, dar nu neapărat mai accesibilă

Paradoxul industriei auto moderne este că, deși automobilele actuale sunt incomparabil mai performante și mai sigure decât cele din anii ’70, ele au devenit inaccesibile pentru majoritatea tinerilor cumpărători. Tot mai mulți europeni aleg leasingul sau abonamentele auto, renunțând la ideea de a deține un vehicul nou.

Experții germani conchid că, deși munca nu valorează mai puțin, costul progresului tehnologic și al reglementărilor a fost transferat aproape integral către consumator. Mașina modernă e mai sigură, mai curată și mai inteligentă ca oricând, dar prețul mobilității individuale n-a fost niciodată mai mare.