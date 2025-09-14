Mașină pe motorină versus benzină – cele mai probabil defecțiuni la motor. Cum trebuie să-ți conduci mașina să nu ajungi în service

Dilema dintre un motor diesel și unul pe benzină rămâne actuală pentru mulți șoferi. Diesel-ul promite economie pe distanțe lungi și anduranță, în timp ce benzina oferă o tehnologie mai simplă și costuri de întreținere ceva mai mici. Totuși, fiecare tip de motor are vulnerabilitățile sale, iar alegerea corectă depinde atât de stilul tău de condus, cât și de atenția acordată întreținerii.

Dacă un diesel e folosit mai ales la drum lung, îți poate oferi sute de mii de kilometri fără probleme majore. Dar condusul exclusiv urban și carburanții de slabă calitate pot grăbi defectarea componentelor esențiale. Motoarele pe benzină, mai permisive în oraș și mai silențioase, pot suferi însă de uzură accelerată dacă neglijezi schimburile de ulei sau dacă folosești piese de slabă calitate.

Cele mai frecvente probleme la motoarele diesel

În cazul motoarelor diesel, cinci componente apar constant pe lista defecțiunilor: turbina, pompa de injecție, supapa EGR, filtrul de particule (DPF) și volanta cu masă dublă.

Turbina este sensibilă la lubrifiere și la impuritățile din aer. Dacă motorul scoate fum negru sau pierde din putere, de multe ori aici se află problema. Pompa de injecție poate ceda din cauza combustibilului de slabă calitate, iar efectele se simt imediat prin porniri grele și mers neregulat. Supapa EGR, predispusă la depuneri, reduce performanța și crește consumul.

Filtrul de particule, obligatoriu pe diesel-urile moderne, se colmatează rapid dacă circuli doar în oraș, fără drumuri mai lungi care să permită regenerarea. Nu în ultimul rând, volanta cu masă dublă, piesă scumpă dar vitală pentru confort, se uzează după câteva zeci de mii de kilometri și se manifestă prin trepidații la plecare.

Cele mai întâlnite defecțiuni la motoarele pe benzină

La benzina, topul defecțiunilor e diferit: uleiul de motor, sistemul de răcire, bujiile, sonda lambda și debitmetrul sunt cele mai vulnerabile elemente.

Un schimb de ulei amânat prea mult timp duce la depuneri și uzură, ceea ce afectează grav motorul. Sistemul de răcire, dacă are radiatorul murdar sau furtune fisurate, poate cauza supraîncălzirea motorului, cu efecte costisitoare. Bujiile arse afectează pornirea și accelerația, iar sonda lambda defectă mărește consumul și aprinde martorul „Check Engine”.

Debitmetrul de aer, care transmite calculatorului de bord cât aer intră în motor, este de asemenea esențial. Dacă se defectează, mașina pierde putere și consumă mai mult.

Cum îți conduci mașina pentru a evita service-ul

Prevenția joacă un rol cheie, indiferent de tipul de motor. Pentru diesel, folosirea uleiurilor de calitate, evitarea accelerațiilor agresive la rece și drumurile lungi regulate pentru regenerarea DPF sunt esențiale. Evită carburantul slab și nu rula cu rezervorul aproape gol, pentru a proteja pompa de injecție.

La benzină, schimbă regulat uleiul și filtrele, verifică antigelul și nu ignora martorii din bord. Bujii schimbate la timp, o sondă lambda funcțională și un debitmetru întreținut te pot scuti de reparații costisitoare.

Stilul de condus contează enorm: condusul subturat încarcă EGR-ul și DPF-ul, accelerațiile agresive distrug volanta și turbina, iar lipsa verificărilor periodice duce la defecțiuni care puteau fi evitate ușor. Dacă îți adaptezi condusul la specificul motorului, șansele să ajungi frecvent în service scad semnificativ.