Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai

Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Mașina de lux construită din lemn / Foto: Carscoops

Un Bentley Continental GT la scară reală, construit integral din lemn, a fost pus recent în vânzare pe eBay pentru suma de 98.900 de dolari.

Sculptura auto, realizată manual în Belgia, este compusă din mii de piese de tec marin și placaj, asamblate pe două grinzi care fac rol de șasiu.

O mașină Bentley construită integral din lemn

Proiectul a necesitat peste 3.000 de ore de muncă, iar modelul se află în prezent expus la showroom-ul Autosport Group din Boca Raton, Florida, alături de mașini Bentley autentice, scrie Carscoops.

Chiar dacă nu are motor, modelul poate fi manevrat și direcționat datorită unui mecanism de tip cremalieră-pinion, iar roțile și anvelopele sunt, de asemenea, din lemn. C

ântărește aproximativ 907 kilograme, fiind semnificativ mai ușor decât un Continental GT real, care poate ajunge la peste 2.400 de kilograme în versiunea plug-in hybrid.

Designul exterior include grila frontală, prizele de aer și emblemele tridimensionale, toate realizate cu atenție, deși proporțiile sunt ușor diferite față de original.

Interiorul reproduce bordul, consola centrală și panourile portierelor, iar scaunele sculptate manual încearcă să redea modelul clasic de tapițerie cu motiv diamantat al Bentley.

bentley din lemn

Mașina de lux construită din lemn (interior) / Foto: Carscoops

Detalii tehnice și colecționabile

Sculptura nu este doar un obiect de expoziție, ci și o piesă de colecție extrem de originală.

Deși are mici fisuri vizibile la îmbinări și semne de uzură în interior, modelul reușește să capteze esența unui Continental GT, oferind experiența vizuală și tactile a unui Bentley autentic fără a fi funcțional ca automobil.

Este o combinație între artă și lux auto, destinată colecționarilor care apreciază meșteșugul și originalitatea.

Prețul cerut se situează aproape la nivelul unor modele second-hand reale, dar oferă un avantaj diferit: posesorul dobândește o piesă unică, care poate fi expusă alături de mașini autentice.

Fie că este folosită pentru decor sau ca obiect de discuție în colecții private, Bentley-ul din lemn transformă ideea de lux într-un concept de artă și meșteșug.

YouTuber-ul Austin Campbell a realizat un tur complet al sculpturii, evidențiind nivelul detaliilor și complexitatea execuției.

Acest Bentley din lemn rămâne, de altfel, un exemplu rar de artă aplicată în lumea auto, oferind pasionaților o perspectivă unică asupra modului în care creativitatea poate transforma un automobil iconic într-o operă de artă vizuală și colecționabilă.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
