Maserati GranCabrio redefinește standardele luxului

Maserati a prezentat recent noul GranCabrio într-o versiune de bază mai accesibilă, alături de o ediție specială dedicată prestigiosului eveniment I.C.E. St. Moritz. Deși este considerat un model entry-level, GranCabrio nu face compromisuri în materie de performanță sau stil, rămânând un simbol al grand touring-ului italian.

Noul Maserati GranCabrio este echipat cu o versiune special reglată a motorului Nettuno V6 biturbo, care dezvoltă 483 CP, comparativ cu cei 542 CP ai variantei Trofeo. Chiar și așa, mașina oferă performanțe impresionante, accelerând de la 0 la 100 km/h în doar patru secunde și atingând o viteză maximă de 299 km/h.

Dotările standard includ tracțiunea integrală și suspensia pneumatică, ceea ce asigură o experiență de condus stabilă și confortabilă, indiferent de condițiile de drum. La evenimentul din St. Moritz, Maserati a prezentat noul model într-o configurație elegantă, cu o caroserie Verde Giada, jante de 20 de inch pe față și 21 de inch pe spate, finisate în negru lucios și etriere de frână asortate.

Interiorul a fost la fel de spectaculos, cu piele perforată de culoare deschisă și sigla Trident brodată pe tetiere. Modelul expus a inclus și sistemul audio premium Sonus faber cu 19 difuzoare și finisaje interioare din fibră de carbon 3D. Deși prețul versiunii de bază nu a fost încă anunțat, Maserati a confirmat că producția va începe în America de Nord în luna martie, comenzile se vor deschide în aprilie, iar livrările vor începe în iulie.

Ediția specială ONE of ONE – THE I.C.E. impresionează prin exclusivitate

Alături de modelul standard, Maserati a dezvăluit o versiune unică a GranCabrio, creată special pentru evenimentul I.C.E. St. Moritz. Numită „ONE of ONE – THE I.C.E.”, această ediție specială se remarcă printr-o vopsea exclusivă Ice Liquid tri-coat, combinată cu etriere de frână albastre lucioase, jante forjate albe cu design Astreo și un soft top albastru marin.

În habitaclu, s-a menținut aceeași tematică de gheață, cu piele de culoare deschisă și finisaje din fibră de carbon 3D, oferind un echilibru perfect între sportivitate și eleganță. Maserati nu a dezvăluit cine este proprietarul acestui model unicat, dar este foarte probabil să fie fie un client influent al brandului, fie o piesă de expoziție pentru evenimentele viitoare ale companiei.

GranCabrio – o opțiune mai accesibilă pentru pasionații de lux

GranCabrio adaugă un plus de diversitate gamei Maserati, oferind o alternativă mai accesibilă pentru cei care își doresc un GT de lux cabriolet. Chiar dacă este o versiune de bază, performanțele sale rămân impresionante, iar designul său rafinat atrage privirile.

Prețul oficial al noului GranCabrio nu a fost încă anunțat, dar având în vedere că varianta Trofeo pornește de la 203.000 de dolari, este puțin probabil ca modelul de bază să coboare sub șase cifre. Cu toate acestea, Maserati a reușit să creeze un echilibru perfect între performanță, exclusivitate și accesibilitate relativă, ceea ce îl transformă într-o alegere de top pentru iubitorii de automobile sportive.