Mărturia unui tânăr care se afla în tramvaiul intrat în autobuzul STB. „Am făcut atac de panică”. Ce s-a întâmplat cu pasagerii chiar în momentul impactului?

Un incident grav a avut loc joi, pe Calea 13 Septembrie din București, atunci când un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz STB. Impactul a fost puternic și a provocat momente de panică printre călători. 11 persoane au fost rănite, iar șase dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Printre cei care se aflau în tramvai se numără și un tânăr care a relatat experiența trăită în acele clipe. Mărturia sa oferă o imagine clară a momentelor de haos și a modului în care pasagerii au reacționat la coliziunea neașteptată.

Potrivit martorilor, accidentul s-ar fi produs după ce autobuzul STB ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, iar tramvaiul l-a izbit în plin. Tânărul aflat în tramvai descrie că totul s-a întâmplat foarte repede, iar șocul l-a aruncat de pe scaun.

„Am fost aruncat de pe scaun și a fost impactul de moment. N-a fost un impact imens, încât să ajung să mă duc la spital. Inițial mi s-a recomandat spitalul, dar am spus că nu este nevoie”, a povestit acesta la Antena 3 CNN .

Chiar dacă nu a suferit răni grave, emoțiile au fost copleșitoare.

„Eu am fost într-un atac de panică până de curând”, a mărturisit tânărul, explicând că șocul l-a afectat imediat după coliziune.

Intervenția echipajelor de urgență a fost extrem de rapidă, potrivit pasagerului.

În urma impactului, mai mulți pasageri au fost răniți, unii dintre ei destul de grav.

Vatmanii au încercat imediat să se asigure că toți călătorii sunt în siguranță și să îi ajute pe cei care aveau nevoie de sprijin.

Potrivit relatării tânărului, partea stângă a tramvaiului a fost cea mai afectată, iar acolo se aflau majoritatea persoanelor rănite.

„Noi am fost fix acolo, în partea cea mai importantă, cea cu impactul. Am fost sigur că doamnele mai în vârstă sunt ok pentru că partea stângă a fost cea mai afectată din cauza impactului”, a spus el.