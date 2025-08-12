Ultima ora
12 aug. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

AUTO
Martorul de bord care te poate lăsa cu mașina în stradă și costuri mari la service. Ce înseamnă simbolul galben cu un volan sau ”Check EPS”
Semnificația martorilor de bord / foto: Playtech.ro

Martorii de bord sunt concepuți să te avertizeze atunci când apare o problemă la motor, transmisie sau alte sisteme esențiale ale mașinii. Cei de culoare galbenă indică, în general, defecțiuni care nu necesită oprirea imediată, dar care pot deveni periculoase dacă sunt ignorate. Unul dintre cele mai frecvent neglijate simboluri este cel galben cu formă de volan sau mesajul „Check EPS”, ce semnalează o problemă la sistemul de servodirecție.

Deși mulți șoferi îl consideră o eroare minoră, acest martor poate fi începutul unei defecțiuni costisitoare, cu impact direct asupra siguranței. Dacă problema avansează, poți pierde complet asistența direcției, ceea ce face condusul dificil și periculos, mai ales la viteze mici sau în viraje strânse.

Ce probleme indică martorul galben cu volan

La unele modele, acest simbol este însoțit de avertizări precum „Power Steering Fault” sau „Check EPS”, iar uneori apare împreună cu un semn de exclamare. Printre cauzele frecvente se numără defecțiuni ale pompei de servodirecție hidraulică, probleme la motorul electric al sistemului EPS, tensiune scăzută a bateriei, alternator defect, senzori de unghi de virare nefuncționali sau nivel scăzut de lichid de servodirecție.

Sistemul de direcție este vital pentru controlul vehiculului, iar orice defecțiune ignorată poate crește considerabil riscul de pierdere a controlului în timpul manevrelor. Chiar dacă mașina pare să funcționeze normal, apariția acestui martor trebuie tratată cu seriozitate.

Ce trebuie să faci și ce riști dacă îl ignori

Dacă simbolul apare în bord, primul pas este să oprești mașina în siguranță și să repornești motorul. Uneori, eroarea dispare dacă a fost cauzată de o fluctuație temporară de tensiune. Verifică apoi nivelul lichidului de servodirecție (la sistemele hidraulice) și testează tensiunea bateriei și alternatorul. Dacă problema persistă, mergi la un service autorizat pentru o diagnosticare OBD.

În cazul servodirecției electrice, reparațiile pot implica înlocuirea motorului electric, a modulului EPS sau a senzorilor de cuplu, costurile variind de la câteva sute de lei la peste 3.000 de lei, în funcție de gravitatea defecțiunii. Ignorarea martorului poate duce la direcție greoaie, control precar al mașinii, avarii suplimentare și, în caz de accident, probleme cu acoperirea daunelor de către asigurare. Deși legea nu interzice circulația cu martorul aprins, la o verificare tehnică în trafic poți rămâne fără certificatul de înmatriculare dacă defecțiunea este considerată majoră.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
