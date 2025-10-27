Martor de presiune ulei aprins – cauzele și consecințele pentru problemele cu uleiul la mașină

Martorul roșu al presiunii de ulei este unul dintre cele mai temute simboluri de pe bordul unei mașini. Atunci când se aprinde, înseamnă că motorul funcționează fără protecția esențială oferită de pelicula de ulei, iar fiecare secundă de funcționare în aceste condiții poate provoca daune grave. Deși pare o problemă minoră la prima vedere, o presiune scăzută a uleiului poate transforma un simplu drum în cel mai costisitor incident mecanic din viața unui șofer.

Uleiul de motor are rolul de a lubrifia, răci și proteja componentele interne, reducând frecarea și prevenind uzura. Când presiunea scade sub nivelul normal, filmul de lubrifiere se rupe, iar piesele metalice ajung în contact direct. În câteva sute de rotații, un motor poate fi compromis complet, iar reparația poate ajunge la mii de euro. De aceea, reacția corectă este una singură: oprirea imediată a motorului și verificarea sistemului de ungere.

Uleiul nepotrivit și filtrul înfundat

Una dintre cele mai frecvente cauze ale scăderii presiunii este alegerea unui ulei cu vâscozitate greșită. Dacă este prea subțire, nu reușește să mențină presiunea în sistem, iar dacă este prea gros, circulă greu și reduce eficiența motorului. Manualul tehnic al mașinii indică exact norma SAE potrivită pentru fiecare sezon sau tip de motorizare, iar respectarea acestor specificații face diferența între o funcționare optimă și o defecțiune gravă.

În același timp, filtrul de ulei are o importanță esențială. Rolul lui este de a reține impuritățile care apar în timpul funcționării motorului. Un filtru înfundat sau deteriorat reduce circulația uleiului și scade presiunea. Chiar dacă mulți șoferi aleg să prelungească durata de viață a filtrului, acesta trebuie schimbat obligatoriu la fiecare revizie, indiferent de numărul de kilometri parcurși.

Pompa de ulei și scurgerile invizibile

Pompa de ulei menține fluxul constant în tot circuitul. Când aceasta cedează, motorul rămâne fără lubrifiere corespunzătoare. Cauzele pot fi multiple – de la ulei contaminat la montaj incorect sau uzură mecanică. În astfel de cazuri, simptomele apar rapid: zgomote metalice, fum sub capotă, miros de ulei ars și performanță redusă. O pompă defectă trebuie înlocuită imediat, altfel riști griparea completă a motorului.

Scurgerile externe sunt o altă cauză comună. Garniturile vechi, baia de ulei fisurată sau etanșările compromise duc la pierderi constante. O simplă verificare sub mașină sau analiza nivelului de pe jojă poate indica problema. Dacă nivelul este constant sub minim, iar completarea frecventă de ulei devine necesară, există aproape sigur o pierdere semnificativă în sistem.

Uzura motorului și cum o poți preveni

Motoarele vechi pierd presiune din cauza uzurii interne. Cuzineții, segmenții și lagărele arborelui cotit își pierd toleranțele, iar uleiul circulă mai liber, fără să asigure protecția completă. În astfel de cazuri, singura soluție este întreținerea mai atentă – schimburi de ulei mai dese, verificări regulate și utilizarea unui ulei de calitate, potrivit tipului de motor.

Presiunea exactă se verifică doar cu un manometru într-un service. Valorile variază în funcție de motor și tipul de ulei, dar orice abatere trebuie investigată imediat. Nu te baza doar pe martorul luminos din bord, pentru că el se aprinde doar în momentul în care presiunea este deja critică.

Ce faci când martorul de ulei se aprinde

Dacă simbolul roșu al uleiului apare pe bord, primul pas este oprirea imediată a motorului. Nu continua deplasarea, chiar dacă mașina pare să funcționeze normal. După câteva minute, verifică nivelul de ulei cu jojă. Dacă este sub minim, poți adăuga cantitatea necesară, dar dacă martorul rămâne aprins, problema este una de sistem – nu de nivel. În astfel de situații, singura soluție sigură este tractarea la service.

Ignorarea semnalului poate duce la griparea completă a motorului. În 2025, costul unei astfel de reparații – sau chiar al unui motor nou – poate depăși 5.000 de euro. Verificarea periodică a uleiului, folosirea unui produs de calitate și respectarea intervalului de service rămân cele mai simple și eficiente metode de prevenție.