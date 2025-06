Mark Hamill renunță definitiv la Luke Skywalker: „Star Wars ar trebui să privească spre viitor”

Actorul consideră că este timpul ca universul Star Wars să se desprindă de trecut și să se concentreze pe noile personaje.

Mark Hamill, cunoscut în întreaga lume drept Luke Skywalker, a declarat într-un interviu recent că nu mai dorește să revină la acest rol emblematic și că Star Wars ar trebui să se orienteze spre viitor, concentrându-se pe noile generații de personaje, scrie publicația Gizmodo. Declarația a fost făcută pentru publicația ComicBook, în cadrul promovării filmului său nou, The Life of Chuck.

Mark Hamill: „Sunt recunoscător că George Lucas m-a lăsat să fac parte din acele începuturi umile”

„Sunt recunoscător că George Lucas m-a lăsat să fac parte din acele începuturi umile, când Star Wars era văzut ca cel mai scump film low-budget realizat vreodată”, a spus Hamill. „Dar simt că mi-am încheiat socotelile. Mi-am trăit momentul.” Actorul a adăugat, cu umor, că nu este interesat să revină nici măcar ca o „fantomă Jedi nudă”, făcând aluzie la obișnuitele apariții postume din saga.

Luke Skywalker a murit în The Last Jedi (2017), dar personajul a mai fost reanimat digital pentru scurte apariții în serialele The Mandalorian și The Book of Boba Fett, în versiuni întinerite.

Cu toate acestea, Hamill susține că viitorul universului creat de Lucas trebuie să aparțină noilor personaje, fără a se sprijini constant pe nume consacrate din trilogia originală.

„Cei care conduc acum franciza ar trebui să se concentreze pe viitor și pe personajele noi. Este momentul ca lumea Star Wars să evolueze”, a declarat actorul. Deși este o perspectivă logică, momentul în care Hamill face această declarație este interesant: franciza se confruntă de ani buni cu dificultăți în a construi o nouă direcție narativă convingătoare, fără sprijinul figurilor clasice.

Star Wars, cu un picior în trecut, cu unul în viitor

De la lansarea filmului The Force Awakens (2015), care a introdus personaje precum Rey, Finn și Kylo Ren, Star Wars a fost prins între dorința de a atrage noi generații și presiunea fanilor nostalgici. Noua trilogie a avut parte de reacții mixte, iar strategiile de continuare a poveștii au fost adesea contradictorii.

Următorul mare test pentru viitorul francizei va fi filmul cu Rey, plasat după The Rise of Skywalker (2019), și Star Wars: Starfighter, programat pentru 2027.

Însă fără Luke Skywalker și fără participarea lui Mark Hamill, viitorul seriei va depinde exclusiv de capacitatea Disney și Lucasfilm de a construi o nouă eră care să se susțină de la sine.