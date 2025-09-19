Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă

Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 10:53
de Daoud Andra

Lumea afacerilor elene este în doliu după moartea Marissei Laimou, moștenitoarea unei dintre cele mai puternice familii din industria shippingului. Tânăra de doar 28 de ani a fost găsită fără viață, săptămâna trecută, în apartamentul său din Londra. Potrivit mamei sale, Bessy Laimou, tragedia a fost provocată de un șoc toxic apărut în urma unei simple înțepături de insectă.

Cum s-a petrecut tragedia

Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât Marissa reușise, nu demult, să învingă cancerul — o luptă care părea să-i fi redat speranța și dorința de a-și construi viitorul. „Fiica mea a supraviețuit cancerului și a murit din cauza unei insecte”, a spus răvășită mama ei, pentru presa elenă.

Primele semne au apărut luni, 8 septembrie. Marissa acuza amețeli, mâncărimi și febră. Un medic chemat la domiciliu i-a recomandat paracetamol, dar starea i s-a agravat rapid. Ulterior, o ambulanță a transportat-o la un spital londonez, unde a fost consultată inclusiv de un oncolog, dat fiind istoricul ei medical.

Familia susține că, în final, evaluarea a fost făcută de personal cu pregătire medie, nu de medici specialiști, iar decizia a fost ca tânăra să nu fie internată. A plecat acasă în aceeași seară cu diagnosticul „înțepătură de insectă” și o rețetă de antibiotice. A doua zi dimineață, menajera a găsit-o fără suflare în pat.

Spitalul unde fusese tratată a anunțat deschiderea unei anchete interne, recunoscând că ar putea fi vorba despre o eroare medicală gravă. Până acum nu s-a confirmat tipul insectei care a cauzat șocul toxic.

O viață între business și artă

Deși provenea dintr-o dinastie a shippingului, Marissa era atrasă de domeniul artistic. Și-a construit un parcurs impresionant la Paris, colaborând cu designeri celebri precum Sonia Rykiel și John Galliano. Ulterior a fondat compania Rainbow Wave, prin care a contribuit la lansarea unor branduri internaționale în magazinele londoneze.

După vindecarea de cancerul la sân, și-a schimbat direcția profesională către teatru. Ultimul ei proiect a fost o montare modernă a piesei Romeo și Julieta pe scena londoneză, iar prietenii spun că lucra deja la o nouă producție. Toți cei care au cunoscut-o o descriu ca fiind modestă, pasionată și extrem de dedicată artei.

Dinastia Laimou este una dintre cele mai respectate în transportul maritim grec. Afacerile familiei sunt derulate prin companii de prestigiu, precum Enesel Group, fondată în 1848, și Nereus Shipping. Istoria lor se leagă de dezvoltarea explozivă a shippingului elen din secolul XX.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, familia a primit unul dintre celebrele vase Liberty oferite de Statele Unite, în semn de recunoaștere a sprijinului adus în efortul de război. Astăzi, Laimou rămâne un nume cu rezonanță globală, cu sedii și membri ai familiei stabiliți atât în Grecia, cât și în Marea Britanie.

