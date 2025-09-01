Ultima ora
01 sept. 2025 | 16:35
de Ozana Mazilu

Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate

AUTO
Concedieri masive și sfârșitul producției britanice Foto: Lotus Evora GT/Gear Junkie

Pentru britanici, marca Lotus a reprezentat timp de decenii un simbol al industriei auto locale și al spiritului sportiv pe patru roți. Acum însă, compania se află în plină transformare, una care stârnește consternare și nostalgie. Deținută de grupul chinez Geely, Lotus a confirmat că va concedia aproape toți angajații implicați în producția de automobile din Marea Britanie și va muta fabricarea mașinilor în alte părți, cel mai probabil în China.

Decizia vine după luni de speculații și negări oficiale. La Hethel, în Norfolk, sediul central al Lotus și locația fabricii emblematice, 550 din cei 1.300 de angajați își pierd locurile de muncă. Cei mai afectați sunt muncitorii din producție, ceea ce înseamnă că uzina britanică va rămâne cu o capacitate minimă, aproape simbolică.

Oficial, compania invocă presiuni economice fără precedent, cauzate de schimbările globale de politici comerciale și de crizele industriei auto. Conducerea a explicat că relocarea producției și concedierile sunt pași necesari pentru supraviețuire. Totodată, Lotus explorează posibilitatea de a produce mașini în alte țări prin contracte cu firme terțe.

Cu toate acestea, mesajele oficiale despre „legătura” Lotus cu Marea Britanie par mai degrabă un exercițiu de comunicare. Hethel va fi păstrat doar ca centru de consultanță pentru motorsport și inginerie, rol considerat marginal în comparație cu producția propriu-zisă. Mulți se tem că, pe termen mediu, și aceste activități vor fi închise.

Criza de identitate a unei mărci legendare

Mutarea vine într-un moment în care Lotus își caută încă locul pe piața globală. Modelele electrice recente, precum Emeya și Eletre, produse deja în China, nu au reușit să cucerească publicul, fiind criticate pentru dimensiunile mari și pentru prețurile ridicate. În plus, ele sunt afectate de taxele de import, care le fac și mai puțin atractive.

Astfel, marca a ajuns să se îndepărteze tot mai mult de filosofia sa inițială. Lotus a fost celebră pentru mașini ușoare, agile, cu un design care privilegia plăcerea condusului. Modele precum Esprit, apărut în filmele James Bond, au intrat în legendă. Astăzi însă, Lotus pare să fi pierdut acea identitate, transformându-se într-un brand atașat unor SUV-uri electrice greoaie.

Pentru pasionații auto din Marea Britanie, schimbarea este dureroasă. Mulți văd în ea un simbol al declinului industriei auto britanice, după ce și alte mărci istorice au trecut prin episoade similare. Parlamentarul Ben Goldsborough, reprezentant al regiunii Norfolk, a încercat să vadă partea plină a paharului, subliniind că Lotus nu și-a închis complet operațiunile locale. Totuși, pentru mulți britanici, aceasta este doar o amânare a inevitabilului.

Geely, între ambiții globale și tradiții sacrificate

Cazul Lotus nu este izolat. Geely a mai luat decizii similare și în cazul Volvo, mutând o parte din activitățile de design și inginerie din Suedia în China. Strategia pare să fie clară: centralizarea resurselor acolo unde costurile sunt mai mici și unde accesul la infrastructura industrială este mai avantajos.

În cazul Lotus, însă, miza este și simbolică. Marca a fost mai mult timp în criză financiară decât în perioade de glorie, dar pentru publicul britanic a rămas o emblemă a creativității și pasiunii pentru mașini sport. Cumpărarea de către Geely a fost privită inițial ca o șansă de renaștere, dar direcția actuală arată mai degrabă o ruptură definitivă de trecut.

Industria auto mondială trece printr-o transformare accelerată, împinsă de electrificare și de competiția globală. În acest context, decizia Geely de a muta producția Lotus este explicabilă economic, dar lasă în urmă un gol cultural și emoțional. Pentru Marea Britanie, pierderea Lotus ca producător local nu înseamnă doar dispariția a sute de locuri de muncă, ci și o lovitură adusă identității auto naționale.

Lotus se îndepărtează tot mai mult de moștenirea care a făcut-o celebră și se transformă într-un brand global sub control chinez. În timp ce britanicii privesc cu amărăciune cum încă un simbol al industriei lor se estompează, viitorul companiei rămâne marcat de incertitudini. Dacă modelele electrice actuale nu vor reuși să aducă succesul sperat, atunci Lotus riscă să devină doar o etichetă aplicată pe mașini produse de alții, departe de valorile și tradițiile care au făcut-o legendară.

