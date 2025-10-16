Mâncarea românească pe care cei din Luxemburg o adoră. Un român a dat lovitura cu un restaurant tradiţional: „Sunt preferaţii lor”

Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 16:48
de Badea Violeta

Mâncarea românească pe care cei din Luxemburg o adoră. Un român a dat lovitura cu un restaurant tradiţional:
Preparatele traditionale romanesti apreciate in Luxemburg. Sursa foto: Le Coin des Saveurs/Facebook

Le Coin des Saveurs este singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru localnici și turiști. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale românești cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă.

Cum a ajuns Iulian Dumitrescu să deschidă un restaurant în Luxemburg

Patronul localului, Iulian Dumitrescu, a povestit pentru Libertatea că drumul său a fost presărat cu încercări și eforturi susținute. Plecat din România în 1992, la doar 16 ani, a lucrat ca ospătar în Grecia timp de 7 ani, iar apoi în Germania, la Berlin, încă 5 ani.

”În 2008, când a început criza, am pierdut tot. Și a trebuit să lupt să mă ridic din nou, s-o iau de la zero. Ultima casă pe care o făcusem, înainte să înceapă criza, a fost undeva lângă Brașov, iar proprietarul ei lucra în Luxemburg.

El m-a îndrumat să vin încoace. Am ajuns aici cu familia în toamna anului 2009. Timp de câteva luni am lucrat ca șofer de taxi. În aprilie 2010 m-am angajat ca ospătar la un restaurant, după ce am dat o probă”, povestește Iulian Dumitrescu.

După ani de muncă și experiență acumulată, în noiembrie 2024 a reușit să-și deschidă propriul restaurant, în asociere cu finul său, Nicolae Oprican, cu o investiție de aproximativ 80.000 de euro.

Ce preparate românești adoră clienții din Luxemburg

Le Coin des Saveurs se află la doar 500 de metri de gara din Luxemburg și oferă o experiență autentic românească, cu muzică populară pe fundal și imagini din clasicul film ”BD la munte și la mare” pe pereți.

”Toți sunt mulțumiți, le place mâncarea românească. Majoritatea vor să încerce sarmalele românești, micii și papanașii. Micii și sarmalele merg cel mai bine.

Mai facem și tochitură românească, că avem rețeta noastră, am luat un pic din Oltenia, Moldova și am făcut o rețetă a noastră specială pentru tochitură. De când am deschis, avem un procentaj mai mare de străini comparativ cu clienții români”, spune Iulian Dumitrescu.

Atmosfera caldă și preparatele autentice au atras rapid clienți fideli, restaurantul având deja ratinguri excelente pe Google, ceea ce demonstrează aprecierea pentru gastronomia românească în capitala luxemburgheză.

De ce Le Coin des Saveurs a devenit un succes atât de rapid

Succesul localului se datorează combinației dintre autenticitate, calitatea preparatelor și pasiunea patronului pentru bucătăria românească. Muzica populară, decorul cu imagini tradiționale și rețetele atent păstrate aduc un strop de România în inima Luxemburgului.

Clienții străini sunt impresionați de gusturile intense și aromele tradiționale, în timp ce românii care vizitează restaurantul regăsesc gustul autentic al mâncărurilor de acasă.

Iulian Dumitrescu spune că această combinație de experiență culinară și atmosferă tradițională este cheia succesului și motivul pentru care Le Coin des Saveurs a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate localuri din oraș.

