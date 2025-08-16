Mama lui Jeff Bezos a murit. Fără intervenția lui Jackie Bezos, miliardarul nu ar fi putut să își construiască imperiul: „Avea 17 ani când a devenit mama mea”

Mama fondatorului Amazon, Jeff Bezos, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, la Miami. Jackie Bezos nu a fost doar un sprijin neclintit pentru fiul său, ci și unul dintre primii investitori care au crezut în visul lui. Cu suma investită la începuturile Amazon, Jackie a contribuit decisiv la transformarea librăriei online într-un imperiu evaluat astăzi la trilioane de dolari. Într-un mesaj emoționant, Bezos a rememorat sacrificiile și curajul mamei sale, care l-a adus pe lume la doar 17 ani și i-a fost alături pe tot parcursul drumului către succes.

Mama lui Jeff Bezos a murit

Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos și una dintre primele persoane care au crezut în potențialul Amazon, a încetat din viață joi, la Miami, la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de fondatorul gigantului american pe rețelele de socializare, potrivit agenției EFE.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Jeff Bezos a precizat că mama sa suferea de demență cu corpi Lewy, o afecțiune neurologică degenerativă.

„Maturitatea ei a început puțin mai devreme, când a devenit mama mea la vârsta fragedă de 17 ani. Nu putea fi ușor, dar a reușit să facă totul să funcționeze. S-a aruncat cu toată ființa în rolul de a mă iubi, l-a adus câțiva ani mai târziu pe tatăl meu minunat în echipă și apoi i-a adăugat pe sora și fratele meu pe lista ei de oameni de iubit, ocrotit și hrănit. Pentru tot restul vieții, acea listă de oameni de iubit nu a încetat niciodată să crească. Ea a oferit întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată. După o lungă luptă cu demența cu corpi Lewy, ea s-a stins astăzi, înconjurată de mulți dintre cei care au iubit-o — copiii, nepoții și tatăl meu. Știu că a simțit dragostea noastră în acele clipe de pe urmă. Am fost cu toții atât de norocoși să fim parte din viața ei. O păstrez în siguranță în inima mea pentru totdeauna”, a transmis Bezos.

Jackie și soțul ei au fost printre primii investitori în afacerea fiului lor, contribuind în 1995 cu aproximativ 245.000 de dolari la dezvoltarea librăriei online pe care Jeff Bezos o lansase în 1994.

Astăzi, Amazon a depășit de mult statutul de librărie online, transformându-se într-un colos al comerțului global, evaluat la aproape 2,5 trilioane de dolari.

