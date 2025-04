Makaveli îşi dă demisia din Parlament. De ce renunţă influencerul devenit consilier în partidul Dianei Șoșoacă la funcţie

Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, a făcut un anunț surprinzător în weekend, pe contul său de TikTok, unde are o comunitate numeroasă. Influencerul a declarat că intenționează să-și depună demisia din Parlamentul României în cursul zilei de luni, motivând lipsa de timp pentru a-și onora atribuțiile de serviciu.

În trecut, Makaveli fusese angajat ca consilier parlamentar în cadrul formațiunii S.O.S. România, însă, potrivit propriilor declarații, a renunțat la acel post în urmă cu câteva săptămâni, din cauza incompatibilității cu activitățile sale din mediul online.

„Da, am fost consilier, însă datorită faptului că nu am timp să onorez cele 8 ore de muncă, dat fiind că mai am diferite evenimente, podcasturi, emisiuni sau activități în domeniul online, am renunțat de aproape zece zile la postul de consilier și am optat pentru curier la cabinetul domnului Peia, pentru că doar acel post îmi putea facilita 2 ore de program și în același timp să rămân lângă domnul Peia, respectiv doamna Diana”, a explicat influencerul într-un interviu acordat HotNews.ro în luna martie.