Majoritatea utilizatorilor de AI pentru planificarea călătoriilor se tem pentru securitatea datelor, arată un nou studiu Kaspersky

Un nou studiu realizat de Kaspersky dezvăluie o tendință interesantă în rândul călătorilor moderni: deși inteligența artificială este apreciată pentru rapiditate și personalizare, majoritatea utilizatorilor se tem că datele lor personale nu sunt în siguranță. Conform raportului publicat la 10 octombrie 2025, 86% dintre persoanele care folosesc AI pentru planificarea călătoriilor sunt preocupate de securitatea informațiilor partajate, iar aproape jumătate evită complet să ofere detalii sensibile.

Aceste rezultate arată un paradox specific erei digitale: oamenii se bazează tot mai mult pe instrumente inteligente pentru confort și eficiență, dar în același timp devin conștienți de riscurile pe care le implică această dependență tehnologică.

Pentru mulți utilizatori, inteligența artificială a devenit un instrument indispensabil în organizarea vacanțelor. Sondajul Kaspersky arată că 73% dintre respondenți folosesc AI pentru a economisi timp și a simplifica pregătirile de călătorie. Asistenții virtuali pot genera itinerarii personalizate, pot recomanda atracții locale și pot identifica cele mai bune oferte de zboruri sau cazare – totul în câteva secunde.

65% dintre participanți apreciază faptul că AI oferă recomandări personalizate, adaptate la preferințele și bugetul fiecăruia, iar 63% o folosesc pentru a găsi cele mai avantajoase oferte. În plus, 61% spun că apelează la chatboți pentru a descoperi informații greu de obținut prin alte metode, precum experiențe locale sau trasee mai puțin cunoscute.

Interesant este că generația 55+ are un comportament ușor diferit. Pentru acești utilizatori, AI este mai degrabă o sursă de inspirație decât un ghid personal. Doar 60% caută oferte adaptate preferințelor lor, însă 65% spun că folosesc AI pentru a afla sugestii la care nu s-ar fi gândit singuri. În schimb, părinții par mai receptivi la avantajele personalizării – 68% dintre cei cu copii apreciază faptul că AI le oferă itinerarii adaptate nevoilor familiale.

Cercetătorii Kaspersky observă că AI a devenit un partener de încredere pentru diverse categorii de turiști, fie că e vorba despre planificarea unei vacanțe în familie, a unei escapade romantice sau a unei călătorii de afaceri. Cu toate acestea, în ciuda confortului, un număr tot mai mare de oameni își pun întrebări legate de siguranța datelor partajate cu aceste sisteme.

Încredere limitată: doar 14% cred că partajarea datelor cu AI este sigură

Deși beneficiile sunt evidente, utilizatorii nu se simt complet protejați. Aproape jumătate dintre cei chestionați (48%) au declarat că percep riscuri serioase de securitate atunci când folosesc AI și evită să partajeze date personale, precum nume, ID, adrese, parole sau informații financiare. Alți 37% se consideră precauți, chiar dacă nu sunt complet îngrijorați, ceea ce înseamnă că doar 14% dintre respondenți nu văd nicio problemă în a furniza date sensibile platformelor AI.

Tinerii par cei mai conștienți de aceste pericole. În grupa de vârstă 18–34 de ani, 52% sunt reticenți în a-și împărtăși informațiile, comparativ cu 42% dintre persoanele peste 55 de ani. Totuși, și utilizatorii mai în vârstă manifestă prudență: 44% nu consideră AI o amenințare majoră, dar aleg să partajeze doar date strict necesare.

Percepția asupra riscului variază și în funcție de țară. Călătorii din Spania, Marea Britanie, Indonezia, Malaezia și Africa de Sud se declară cei mai îngrijorați în privința securității datelor. În schimb, utilizatorii din China, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită manifestă un nivel mai ridicat de încredere în sistemele bazate pe inteligență artificială.

Potrivit experților Kaspersky, acest nivel crescut de conștientizare a riscurilor reprezintă un semn pozitiv. „Faptul că utilizatorii devin atenți la securitatea datelor este un pas important către o relație mai responsabilă cu tehnologia”, notează raportul. Totuși, specialiștii avertizează că AI poate fi exploatată și pentru atacuri cibernetice, inclusiv prin linkuri false, phishing sau colectare neautorizată de date.

Cum te poți proteja atunci când folosești AI pentru planificarea călătoriilor

Kaspersky oferă o serie de recomandări pentru a reduce riscurile asociate utilizării AI în contextul turistic. În primul rând, nu împărtăși date personale sau confidențiale (ID, adrese, parole, detalii bancare) cu chatboți sau aplicații de planificare bazate pe inteligență artificială.

De asemenea, este esențial să verifici întotdeauna linkurile oferite de AI – fie printr-o soluție de securitate care detectează site-uri de tip phishing, fie printr-o simplă analiză manuală a adresei URL. Multe atacuri cibernetice exploatează încrederea excesivă a utilizatorilor în instrumentele inteligente, inserând linkuri malițioase în recomandările de călătorie.

Cercetătorii recomandă, de asemenea, să realizezi personal acțiunile importante, precum rezervările, plățile sau trimiterea de e-mailuri oficiale. Inteligența artificială poate fi un bun asistent pentru sarcinile de rutină, dar deciziile critice trebuie luate de tine.

O altă măsură de precauție este asigurarea unei conexiuni sigure la internet, mai ales atunci când călătorești în străinătate. Utilizarea unui eSIM pentru date mobile poate preveni expunerea la rețele Wi-Fi publice, vulnerabile la atacuri.

În final, Kaspersky avertizează: nu conecta conturile principale, care conțin date confidențiale, la chatboți sau alte servicii AI. Chiar dacă aceste platforme par de încredere, breșele de securitate pot apărea oricând.

Pe măsură ce AI devine un instrument central în turism și viața digitală, echilibrul între inovație și protecția datelor personale devine tot mai fragil. Studiul Kaspersky demonstrează că oamenii își doresc o tehnologie care să le simplifice viața, dar nu cu prețul intimității și al siguranței digitale. Într-o lume tot mai interconectată, responsabilitatea față de propriile date devine noul pașaport al călătorului modern.