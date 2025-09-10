Maia Morgenstern, reacție dură după ce fiica ei Cabiria a fost criticată că a făcut un copil cu un bărbat mai în vârstă decât ea cu 37 de ani: “Opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor”

Actrița Maia Morgenstern a reacționat ferm pe rețelele sociale după ce fiica sa, Cabiria, a devenit mamă și a fost criticată pentru relația cu actorul Adrian Ciobanu, în vârstă de 63 de ani. Mesajul său combină emoție, recunoștință și replici tăioase la adresa comentariilor negative, exprimându-și protecția și mândria maternă.

Maia Morgenstern sare în apărarea fiicei sale, Cabiria

Maia Morgenstern a început prin a mulțumi celor care au transmis urări de bine și gânduri pozitive.

”Mulțumim din toată inima! Mulțumim, prieteni! Vă mulțumim vouă, tuturor celor ce ne-ați transmis gânduri bune, felicitări, urările voastre de sănătate și viață frumoasă! Da, avem nevoie de susținerea voastră, de prietenia și dragostea voastră, avem nevoie de căldură și duioșie!”, a scris actrița.

De asemenea, ea a evidențiat tradiția respectului pentru mamele aflate în lăuzie, subliniind eforturile și stările prin care trece o proaspătă mămică: ”Lăuza e tânăra mamă, femeia după naștere: fericită, dar epuizată, încă foarte obosită și tulburată. A trecut prin chinuri groaznice – știți? Chinurile facerii?!… E înduioșătoare iubirea cu care ar trebui să fie înconjurată proaspăta mămică.”

Maia Morgenstern a dorit să mulțumească în mod special și actorului Marius Manole pentru gestul său de generozitate: ”Mulțumesc din suflet, domnule Marius Manole! Mulțumesc pentru merinde! Mulțumim pentru mâncare – tare a fost bună!”

Ce mesaj a avut pentru critici

Mesajul actriței s-a transformat rapid într-o replică dură la adresa celor care au criticat relația fiicei sale.

”Dragi feisbuciști, distinsă turmă online-ată, gloată troglodită… vă asigur că opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic. Și are aceeași destinație: la gunoi. Și ne spălăm bine pe mâini după.”

Această declarație a stârnit reacții în mediul online, mulți utilizatori apreciind tonul ferm și protecția maternă exprimată de Maia Morgenstern. Mesajul evidențiază o poziție clară: respectul pentru intimitatea și alegerile personale trebuie să fie prioritar în fața criticilor nefondate.

Un apel la viață și speranță

În final, actrița a transmis un mesaj de speranță și optimism, subliniind bucuria adusă de noul membru al familiei: ”Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”

Astfel, mesajul Maiei Morgenstern combină protecția maternă, gratitudinea și un avertisment clar împotriva negativității online, reafirmând importanța susținerii familiei și a respectului față de alegerile personale.