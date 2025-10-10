Mai mulţi morți și dispăruți, după o explozie puternică la o uzină militară din Tennessee, SUA

Tragedie în Statele Unite: mai multe persoane au murit, iar altele sunt date dispărute în urma unei explozii devastatoare produse vineri la o fabrică de explozivi din statul Tennessee, în estul țării. Incidentul s-a petrecut la unitatea de producție a companiei Accurate Energetic Systems, aflată la aproximativ 100 de kilometri de orașul Nashville, potrivit presei americane.

Explozie la o uzină militară în Tennessee

Autoritățile au confirmat că una dintre clădirile complexului industrial s-a surpat complet în urma deflagrației.

„A fost o explozie foarte devastatoare. O clădire întreagă s-a prăbușit”, a declarat șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, citat de publicațiile locale.

Imagini apărute pe rețelele de socializare arată ruine fumegânde și resturi metalice împrăștiate pe o suprafață întinsă, semn al forței uriașe a exploziei. În timp ce autoritățile nu au comunicat încă un bilanț exact al victimelor, șeriful a confirmat că „există morți”, iar mai multe persoane sunt încă date dispărute.

Echipe de intervenție din mai multe localități au fost mobilizate la fața locului. Un dispozitiv amplu de poliție, pompieri și salvatori acționează pentru localizarea persoanelor dispărute și stingerea incendiilor izbucnite după explozie.

Cauza exploziei nu este cunoscută

Deocamdată, cauza exactă a deflagrației nu este cunoscută, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului. Fabrica afectată este specializată în producția de explozivi industriali și militari, iar incidentul ridică întrebări legate de măsurile de siguranță din cadrul unității.

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite perimetrul, în timp ce echipele de salvare continuă operațiunile sub un risc ridicat, din cauza posibilelor materiale volatile rămase la fața locului.