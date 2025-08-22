Mai mulți cântăreți de muzică populară, trimiși la închisoare pentru înșelăciune în pandemie. Au depus declarații false pentru a încasa bani. Cine sunt artiștii condamnați

Un nou scandal zguduie lumea muzicii populare din Gorj. Magistrații de la Judecătoria Târgu Jiu au pronunțat recent sentința în dosarul care vizează un grup de interpreți și instrumentiști acuzați că au păcălit statul în perioada pandemiei de COVID-19. Din cei 13 inculpați, opt artiști au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, însă cu suspendare, decizia nefiind încă definitivă.

Artiștii condamnați la închisoare cu suspendare

Cazul a atras atenția opiniei publice, mai ales pentru că printre cei acuzați se regăsesc nume cunoscute pe scena muzicii populare. Potrivit presei locale din Gorj, printre inculpați se numără Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Potrivit anchetatorilor, artiștii au depus declarații false la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Gorj pentru a beneficia de indemnizațiile acordate celor care își câștigau existența exclusiv din drepturi de autor. Acești bani erau destinați celor care, în perioada de restricții, nu mai puteau susține spectacole sau prestații artistice.

Procurorii susțin însă că, în realitate, unii dintre artiști aveau contracte de muncă active, dar au declarat contrariul pentru a încasa sumele de bani. Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridică la aproximativ 120.000 de lei, însă acesta a fost între timp recuperat, fapt care a contat în stabilirea pedepselor.

Pedepse diferite pentru inculpați

Magistrații au hotărât ca majoritatea celor implicați să primească pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare, având în vedere recuperarea prejudiciului și lipsa unor antecedente penale grave. Totuși, în cazul a doi dintre inculpați, instanța a fost mai aspră. Romina Teodora Pană a fost condamnată la 1 an și 2 luni de închisoare cu executare, iar Alexandru Deaconescu la 1 an și jumătate de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă, iar toți cei condamnați au dreptul să facă apel, conform portalului Ministerului Justiției.

Verdictul reprezintă o adevărată lovitură de imagine pentru interpreții implicați. Mulți dintre ei continuau să cânte la evenimente și spectacole, în timp ce, oficial, declarau că nu aveau nicio sursă de venit. Situația a stârnit nemulțumiri în rândul publicului și a ridicat întrebări legate de modul în care au fost gestionate fondurile de sprijin pentru artiști în perioada pandemiei.

Cazul rămâne un exemplu al modului în care legislația de sprijin din perioada stării de urgență și a restricțiilor sanitare a putut fi folosită abuziv.