Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă

Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți urmează să fie închise începând cu 1 septembrie 2027, în urma unei reorganizări a sistemului de învățământ, măsură care a generat îngrijorare în rândul comunității românești din zonă. Din cele 20 de licee românești existente în prezent, doar patru vor mai rămâne active — în localitățile Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța —, iar alte nouă vor funcționa în regim mixt.

Licee cu predare în limba română, închise în Ucraina

Reprezentanții comunității românești atrag atenția că această reformă riscă să limiteze accesul elevilor la educația în limba maternă și să afecteze procesul de păstrare a identității lingvistice românești în regiune.

Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a declarat că noua rețea școlară aprobată de Consiliul Regional Cernăuți prevede o reducere semnificativă a numărului de instituții care oferă predare exclusiv în limba română. Cele patru licee rămase vor funcționa în localități-cheie, însă multe alte școli care până acum asigurau învățământul în română vor fi comasate, transformate în unități mixte sau vor dispărea complet.

„Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a declarat, marţi, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.

Decizia autorităților ucrainene a fost întâmpinată cu nemulțumire de către părinți, profesori și organizațiile care reprezintă minoritatea română, care consideră că reforma reduce șansele copiilor de a studia în limba lor maternă și grăbește procesul de asimilare culturală.

Comunitatea românească din regiunea Cernăuți solicită autorităților ucrainene și instituțiilor europene implicarea urgentă pentru protejarea dreptului la educație în limba română, considerând că această măsură contravine principiilor privind respectarea drepturilor minorităților naționale.