Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români

Pe 10 octombrie 2025, Sala Palatului din București se va transforma într-un tărâm al viselor, unde muzica, filmul și emoția se întâlnesc într-un eveniment special: „Disney – Aladdin in Concert Live to Film”. Pentru prima dată în România, publicul va putea urmări filmul original Disney „Aladdin” într-un format spectaculos, cu orchestră simfonică live și interpreți români care vor readuce la viață personajele de poveste iubite de generații întregi.

Evenimentul, programat să înceapă la ora 18:30, promite două ore de spectacol complet, în care filmul, muzica și teatrul se vor contopi într-o experiență artistică totală, potrivită atât copiilor, cât și adulților care au crescut cu magia Disney.

În cadrul spectacolului, filmul original „Aladdin” va fi proiectat integral pe un ecran LED uriaș, dublat în limba română, în timp ce Orchestra Simfonică Valahia, alcătuită din 52 de muzicieni, va interpreta live coloana sonoră semnată de Alan Menken — compozitorul premiat cu Oscar, Grammy și Globul de Aur pentru această creație.

La pupitrul orchestrei se va afla dirijorul Andrei Ștefan Racu, iar pe scenă vor urca artiștii care au oferit vocile personajelor în versiunea românească a filmului: Armand Calotă (Duhul/Genie), Ana Cebotari (Jasmine), Silvian Vâlcu (Aladdin) și Lucian Ghimiși (Povestitorul).

„Îi invităm pe spectatorii mari și mici să pășească în această lume de poveste și să se bucure de magia muzicii live și de energia pe care o aduce interpretarea noastră. Filmul rulează pe ecran, iar noi, actorii, cântăm live, acompaniați de orchestră — e o experiență pe care o trăiești în timp real, nu doar o privești”, a declarat Armand Calotă, cel care dă viață celebrului Duh din lampă.

Evenimentul promite să fie nu doar o proiecție, ci o recreare fidelă a emoției originale, cu un plus de intensitate oferit de interpretarea live. Spectacolul are o durată totală de 120 de minute și include o pauză de 20 de minute, timp în care publicul poate continua să se bucure de atmosfera de basm a serii.

Un eveniment pentru toate vârstele, parte dintr-un turneu internațional

„Disney – Aladdin in Concert Live to Film” este gândit ca un spectacol pentru întreaga familie — de la copiii care descoperă pentru prima dată povestea lui Aladdin, până la părinții și bunicii care își amintesc emoțiile copilăriei.

„E un spectacol care se adresează oricărei categorii de vârstă. Fie că ai 7 sau 70 de ani, te vei bucura de el în egală măsură. Disney are darul de a atinge sufletul oricui”, a spus Armand Calotă, subliniind caracterul universal al poveștii.

Evenimentul face parte din turneul internațional Disney Concerts, care aduce în marile săli de spectacole ale lumii producții live inspirate din cele mai iubite filme animate. Seria a avut deja un succes uriaș în capitale europene precum Londra, Paris sau Viena, iar acum ajunge și la București, într-o producție organizată de Mall4Art și Mamba Events.

Pe lângă dimensiunea artistică, evenimentul are și un scop educativ și cultural: promovează muzica orchestrală în rândul tinerilor și readuce în atenția publicului arta interpretării live — o componentă tot mai rară în experiențele cinematografice moderne.

Bilete disponibile și o invitație la visare

Biletele pentru spectacolul „Disney – Aladdin in Concert Live to Film” sunt disponibile pe iabilet.ro, iar în această perioadă pot fi achiziționate la prețuri reduse, în cadrul campaniei „Back to School”. Organizatorii încurajează publicul să își rezerve locurile din timp, având în vedere interesul ridicat pentru acest eveniment unic.

Partenerii principali ai spectacolului includ branduri și instituții de renume, printre care Opera Comică pentru Copii, Radio România Cultural, Forbes Kids, Dulcinella și Radio Magic FM, care susțin promovarea culturii și artei pentru toate vârstele.

Magia Disney revine, așadar, pe scena bucureșteană, nu doar ca o proiecție, ci ca o experiență multisenzorială care aduce împreună generații întregi. Pentru cei care au visat alături de Aladdin și Jasmine, pentru cei care au râs cu Duhul din lampă și au fredonat melodiile inconfundabile ale lui Alan Menken, seara de 10 octombrie promite o întoarcere în copilărie — una plină de emoție, culoare și armonie.

Așa cum spune Armand Calotă, „nu e doar un film sau un concert — este o călătorie în lumea magică Disney, trăită live, cu sufletul”.