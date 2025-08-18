Machiajul verii 2025. Loredana Voicu, make-up artist, dezvăluie culorile și trendurile care fac diferența. Patru produse care nu trebuie să-ți lipsească din trusă. EXCLUSIV

Sezonul evenimentelor e aici, iar doamnele și domnișoarele vor să strălucească! Fie că ești mireasă, mămică, domnișoară de onoare sau pur și simplu vrei să te simți ca o vedetă de la Hollywood, machiajul este detaliul care face diferența. Loredana Voicu, make-up artist de succes, ne-a dezvăluit trendurile în materie de machiaj în 2025 și câteva sfaturi prețioase pentru un look spectaculos chiar la tine acasă. Iată cum să dai lovitura!

Trenduri de machiaj în vara anului 2025. Loredana Voicu dezvăluie culorile vedetă ale sezonului

Fie că avem evenimente speciale sau doar ieșim la o cafea cu cea mai bună prietenă, vrem să arătăm extraordinar. Ne alegem cu grijă ținutele, accesoriile și stilul de coafură, dar rezultatul final depinde și de un make-up bine ales, precum și de modul în care este aplicat.

În 2025, un machiaj reușit pornește de la culorile vedetă. Loredana Voicu, make-up artist cu experiență, ne-a dezvăluit care sunt acestea și ne-a explicat, pe înțelesul tuturor, cum să le folosim.

„Culorile vedetă în machiajul de vară 2025 sunt Butter yellow – galben cald-cremos, luminos și modern nostalgie, perfect pentru pleoape sau detalii mici. Matcha și berry, culori de fructe de pădure, – tonuri expresive și purtabile. Pasteluri, neons estompați, inclusiv mermaid eyes – umbre în tonuri pastel, smocate sau neon într-un mod soft. Ochi acuamarin, gene neon, lip gloss lucios în nuanțe ‘cherry glazed’ – detalii fresh și tinerești. Cool toned eyeshadows – bleu înghețat, violet, gri, pentru un look sofisticat”, ne-a dezvăluit Loredana Voicu.

Pentru că, uneori, timpul sau bugetul nu ne permit să mergem la specialist, Loredana ne-a dat sfaturi simple ca să folosim aceste culori acasă. Rezultatul? Un look impecabil, fresh și elegant, nu ceva prea teatral, ca pentru un show abstract.

„Cum le folosești acasă, fără exces: Începi cu ten natural, curat și uniform, ‘butter skin’ sau demi-matte blur. Adaugi un mic accent de culoare: un strop de galben butter pe colțul intern al pleoapei, un blush berry/peachlight, sau un lip gloss în nuanță dulce fără contur greu”, a menționat Loredana Voicu.

Machiajul natural, în trend vara aceasta

Vara aceasta, machiajul 2025 se joacă între rafinament și curaj: de la minimal yet radiant, cu ten natural, machiaj hidratant și blush discret („sunblush” sau „sun‑kissed flush”), la accente îndrăznețe, cu gene neon, farduri metalice și gloss intens, și până la influențe K‑Beauty, cu finisaj satinat, gloss „blurred lips” și ten moale, cu aspect „cloud‑like”.

De asemenea, se poartă un machiaj predominant natural, care constă în ten demi‑mat, blur, lăsând pielea să pară luminoasă, nu lucioasă. La acesta se adaugă „accente strategice de strălucire”: ochi metalic, buze glossy, gene colorate, „ce adaugă personalitate fără să pară prea mult”.

Când vine vorba de machiajul ochilor în vogă, se poartă culori expresive și texturi care adaugă profunzime fără să fie prea încărcate. Mermaid eyes sau nuanțele acuamarin combină farduri iridescente în tonuri de albastru, verde-acvatic și pastel, creând un efect delicat și captivant.

Pastelurile neon apar în variante soft, cum ar fi verde smudge, peach mascara sau rozuri subtile în loc de negru, oferind o notă de goth edge mai blândă. Pentru un look sofisticat, se folosesc cool-toned shimmering lids în nuanțe de violet, gri sau bleu cu aspect metalic. În plus, tehnica contour crease subtle adaugă umbre modelate discret, conturând ochii și oferind profunzime fără linii dure.

Glitter și sclipici – accente jucăușe pentru machiaj în 2025

Vorbind despre elemente surpriză care au revenit în vogă, cum ar fi sclipiciul și glitterul, Loredana ne-a explicat că acestea revin cu subtilitate. Accentul se pune pe high‑shine accents – pe pleoape, buze sau obraji – care devin puncte de atracție discrete, dar spectaculoase.

De asemenea, trendul jucăuș al verii îl reprezintă „Pool lips”, cu gloss-uri albastre, metalice sau iridescente, creepy cute și foarte fresh, perfecte pentru un look modern și tineresc.

Vara aceasta, câteva tehnici și produse noi domină tendințele machiajului. Loredana recomandă blurred lips – buze conturate difuz, realizate fie cu degetul, fie cu formula top, pe principiul smudgy, pentru un efect natural și modern.

Un alt trend este Brusherzone – blonzer, combinația de bronzer și blush aplicată peste tot, denumită de ea „sundrenched blush”, care oferă un aspect sănătos, sun‑kissed. În plus, tinturile SPF și skin tints & gel tints devin vedetele machiajului verii, oferind hidratare, colorare naturală, lejeră și proaspătă – perfecte pentru un look fresh și rezistent.

Loredana Voicu, recomandări pentru zilele calde de vară

Pentru zilele calde de vară, Loredana ne sugerează să mizăm pe produse care să arate fabulos și să fie ușor de purtat. Gel-based tints și skin tints cu SPF sunt perfecte pentru ten proaspăt și protecție solară, rezistând fără probleme căldurii. Blusherul cremă și blonzerul se estompează simplu și dau un look natural, cald, ca să pari mereu „sun‑kissed”.

Buzele primesc un plus de prospețime cu glossurile hidratante – cherry glazed sau albastru pentru „Pool Lips”, fresh și modern. Iar ochii rămân definiți chiar și în soare, grație stafurilor waterproof, care intensifică nuanțele fără să ai nevoie de rimel.

De asemenea, Loredana Voicu ne-a spus care sunt cele patru produse cheie ce nu pot lipsi din trusa ta de machiaj vara aceasta.

„Tintul sau skin tintul cu SPF – pentru un ten natural, hidratat și protejat. Blonzerul sau crema de blush – pentru acel accent sănătos ‘sun‑kissed’. Glossul sau gel lip product – în nuanțe cherry sau pentru ‘Pool Lips’, lejer, modern și luminos. Waterproof eyeliner sau eyeshadow shimmer – pentru definiție și durabilitate chiar și în zilele toride de vară”, a subliniat make-up artista.

Machiaj 2025: greșeala pe care să nu o faci

Loredana Voicu atrage atenția asupra unei greșeli frecvente pe care o fac persoanele care încearcă să urmeze toate trendurile în machiaj: aplicarea excesivă a tuturor elementelor – ten lucios, gene neon, glitter și contur accentuat – ceea ce poate transforma rezultatul final într-un look mult prea încărcat.

Pentru a evita acest efect, make-up artista recomandă să alegi un punct focal – fie ochii, fie buzele – și să lași restul subtil. De asemenea, baza trebuie să rămână naturală, cu ten blur, fără supraîncărcare, iar combinațiile riscante, cum ar fi produse heavy matte cu highlight intens, trebuie evitate. Echilibrul este cheia, iar durabilitatea – prin SPF și texturi gel sau cremă – primează întotdeauna asupra efectului maximalist.