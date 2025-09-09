Luna septembrie vine cu divertisment de calitate, de la Irina Rimes la Brad Pitt, de la Matisse la Brâncuși. Cele mai importante motive să ieși din casă

Ultima ora
Evenimentele lunii septembrie în România

Septembrie vine cu un aer aparte, prins între ultimele zile călduroase de vară și primele semne ale toamnei. Este o lună care transformă orașele mari ale României în adevărate scene culturale, în care filmul, teatrul, muzica și artele vizuale se întâlnesc pentru a crea experiențe memorabile. Dacă în august concertele de stadion și festivalurile de plajă au dominat agenda, acum e momentul pentru întâlniri cu artiști mari, premiere îndrăznețe și expoziții care schimbă modul în care privești arta.

Teatru și cinema cu nume mari

Stagiunea de toamnă începe în forță, cu spectacole care îți dau motive să stai cu agenda pregătită. La Apollo 111, pe 15 septembrie, se joacă „Tom la fermă” de Michel Marc Bouchard, montat de Larisa Popa, un spectacol care vorbește cu intensitate despre identitate și adevăr. La câteva zile distanță, pe 20 și 21 septembrie, Teatrul Mic îți propune „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, o experiență imersivă care îți rupe granița clasică dintre scenă și public, transformându-te în participant activ. Iar pe 26 septembrie, Teatrul Act readuce în atenție povestea fascinantă a Artemisiei Gentileschi, una dintre cele mai importante artiste baroce, într-un spectacol documentat și sensibil.

Nici cinematografia nu rămâne mai prejos. În 12 septembrie ai parte de un adevărat maraton de lansări: documentarul „Tată” al lui Radu Ciorniciuc, „Etiologia unei crime” cu Olimpia Melinte și Bogdan Albulescu și finalul îndrăgitei francize „Downton Abbey”, care promite o despărțire emoționantă de personaje iubite. Finalul de lună aduce alte două premiere importante: „Jaful secolului”, în care Anamaria Vartolomei strălucește în regia Teodorei Mihai, și „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro și Sean Penn, o producție cu potențial de Oscar. Tot în septembrie, Cinema Europa organizează un weekend special dedicat carierelor lui Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, unde poți revedea filme iconice precum „Snatch”, „12 Monkeys”, „Inception” sau „The Curious Case of Benjamin Button”.

Arta între clasic și imersiv

Artele vizuale ocupă și ele un loc important în această lună. La MNAC se deschide expoziția „Costum/ Sculptură/ Corp”, care pune în lumină universul scenic al lui Tadeusz Kantor și relația obiectului teatral cu spațiul. În paralel, Muzeul de Artă Recentă găzduiește primul solo show semnat de Gorzo, intitulat „Vrea cineva să fie eu?”, ce se întinde până în ianuarie și include un atelier deschis publicului. La Galeria Posibilă, până la final de octombrie, expoziția „Departe de casă, la răscruce, lângă muntele care intră în mare (acolo)” reunește artiști precum Ștefan Câlția și Nicu Ilfoveanu într-o reflecție poetică asupra memoriei și timpului.

Un moment de referință pentru septembrie este deschiderea unui muzeu permanent de artă imersivă la Iași, pe 26 septembrie, cu premiera națională „Matisse: The Immersive Show”. Peste o sută de lucrări ale celebrului pictor sunt reinterpretate prin proiecții și efecte multisenzoriale, oferind o experiență spectaculoasă și accesibilă unui public larg.

Muzică, festivaluri și experiențe colective

Muzica rămâne pretextul perfect pentru a aduna oameni la un loc. La Cluj-Napoca, între 19 și 21 septembrie, are loc Jazz in the Park Competition, una dintre cele mai mari competiții de jazz din Europa de Est. Trupe din zece țări concurează pentru premii consistente, iar serile sunt completate de recitaluri speciale și jam sessions deschise, într-o atmosferă de festival cu acces liber. Bucureștiul nu se lasă mai prejos: la Arena Națională, Comic Con reunește fanii de filme, seriale și jocuri video între 12 și 14 septembrie, cu actori din producții precum „The Witcher”, „Game of Thrones” și „Harry Potter”.

În această lună, orașele mari din România îți oferă motive variate să ieși din casă și să te bucuri de cultură, muzică și artă. De la spectacole care rup tiparele, la expoziții imersive și filme de Oscar, septembrie confirmă că toamna începe cu un calendar cultural plin și ofertant. Tot ce îți rămâne de făcut este să alegi experiențele care te inspiră cel mai mult și să lași orașul să îți fie ghid în acest început de sezon.

Pentru toate recomandările culturale prezentate de IQOS, citiți varianta completă pe Urban.ro.

