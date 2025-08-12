Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 13:51
de Alexandru Puiu

Actualitate
Luna august vine cu concerte de top, piese de teatru memorabile și filme care au făcut istorie. De la Coldplay la Oasis, de la Cumberbatch la Kubrick, găsești ceva pentru fiecare
Evenimentele lunii august în România

August se trăiește în 2025 ca o explozie de evenimente culturale care transformă orașele în veritabile scene în aer liber. În locul zilelor toropite de soare, găsești seri lungi care încep cu un film proiectat între copaci și se încheie cu un jam session în lumina caldă a felinarelor urbane. Nu e o lună obișnuită, ci una care pare scrisă de artiști, regizori, muzicieni și poeți deopotrivă.

În marile orașe, dar mai ales în București, augustul acesta e o invitație la descoperire. E despre cum te scoate din casă o replică de teatru spusă în mijlocul unui spațiu industrial, cum un concert în pădure poate suna mai intens decât orice festival de stadion, sau cum o proiecție de film în Delta Dunării îți poate schimba perspectiva.

Muzica, filmul și teatrul definesc bătăile inimii acestei veri

Fie că preferi jazzul rafinat din Brașov, energia explozivă a trupelor alternative din Florești, sau vibe-ul poetic și eclectic al CODRU Festival din Timișoara, ai în fiecare weekend o destinație nouă de emoții și ritm. August nu este o lună de pauză, ci o perioadă în care sunetul devine limbaj comun. Iar dacă plănuiești să evadezi din oraș, te poți lăsa purtat de luminile baloanelor cu aer cald de la Corbu sau de intimitatea unei biserici fortificate devenite scenă, cum e cazul la Holzstock, în Hosman.

Pe 15 și 16 august, IQOS va transforma Fratelli Mamaia într-o experiență inedită ce marchează finalul colaborării cu Irina Rimes și Roman Tolici, un proiect în care muzica și arta vizuală s-au împletit pentru a contura povestea comunității IQOS sub conceptul „Enjoy The Unexpected”. Momentul culminant va avea loc pe 16 august, când Irina Rimes va interpreta în premieră piesa „Vara asta”, a doua din parteneriatul cu IQOS, însoțită de lansarea videoclipului regizat de Hypno, ce include imagini trimise de membrii comunității și un final-surpriză.

Pe plan cinematografic, luna aduce premiere internaționale cu nume grele – Cumberbatch, Pedro Pascal, Dakota Johnson – dar și evenimente-cult dedicate lui Kubrick și Orson Welles. Filmele nu mai sunt doar pentru multiplex, ci se regăsesc în spații neconvenționale, la Anonimul, în Delta Dunării, unde proiecțiile sub cerul liber se împletesc cu muzică live și dialoguri autentice cu creatorii.

Emoția artei, mai aproape de oameni ca niciodată

Teatrul, la rândul său, iese din săli și pășește în spații alternative, adesea complet neașteptate. Silviu Purcărete pregătește un proiect multimedia care promite o experiență imersivă, iar în Grădina cu Filme din București, performance-urile poetice continuă să îmbogățească peisajul cultural.

Fie că alegi un concert Coldplay, o seară de poezie urbană sau o proiecție de film între sălcii, luna august îți arată că arta poate fi pretutindeni. Nu ai nevoie decât de timp, curiozitate și dorința de a simți.

Pentru toate recomandările culturale prezentate de IQOS, citiți varianta completă pe Urban.ro.

