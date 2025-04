Lora, despre cum sunt păcăliţi românii care cumpără produse cosmetice. ”Ingrediente de 100 de lei puse la 700 de lei”

Dincolo de cariera artistică, Lora este și o antreprenoare de succes. Cântăreața deține un brand de produse cosmetice, pe care l-a lansat în urmă cu câțiva ani, iar recent a început să facă o serie de postări prin care le spune femeilor adevărul despre această industrie.

În urmă cu câțiva ani, Lora a pus bazele propriului brand de produse de îngrijire a pielii. Ajutată de cunoștințele mamei sale, care a fost farmacistă, artista a lansat o linie de creme și produse de îngrijire a pielii, destinate tuturor tipurilor de ten. Cântăreața își promovează produsele pe rețelele de socializare, dar spune și adevăruri din această industrie.

Recent, artista a făcut o serie de postări în mediul online, în care a explicat cum sunt păcălite femeile să plătească sume mult mai mari decât este cazul pe anumite produse. Lora a explicat că ar trebui să fim atenți la lista de ingrediente atunci când cumpărăm un produs cosmetic, nu la brand. O cremă cu aceleași ingrediente, dar de la un brand de lux, poate ajunge să coste și de 7 ori mai mult decât ar trebui.

”Crema ta de 700 de lei are aceleași ingrediente ca cea de 100 de lei, doar că plătești foarte mult pentru ambalaj. Am descoperit ceva ce trebuie să știți: nu vă mai lăsați păcălite de ambalajele fancy și prețurile astronomice! Vă spun eu, care am testat tone de produse. Ce contează sunt ingredientele, nu prețul de pe etichetă. Unele creme scumpe sunt pline de parabeni, parfumuri și alți iritanți. Zici că plătești să îți strici tenul. Pielea voastră nu știe să citească etichete de designer, dar știe ce îi face bine”, a spus Lora, într-un filmuleț publicat în mediul online.