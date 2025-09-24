Logitech Signature Slim Solar+ K980, lansată oficial. Tastatura solară alimentată de orice lumină nu are nevoie de niciun cablu, niciodată

Logitech a anunțat oficial Signature Slim Solar+ K980, o tastatură wireless care scapă complet de grija cablurilor și a încărcării periodice. Secretul este Logi LightCharge, o bandă care absoarbe orice tip de lumină și menține bateria încărcată, astfel încât să scrii fără întreruperi. Iar dacă lucrezi câteva luni într-un spațiu fără ferestre, o încărcare completă îți asigură până la patru luni de autonomie în întuneric total. Construită cu un profil subțire și discret, K980 păstrează biroul aerisit, are layout full-size cu tastatură numerică și o senzație de tastare apropiată de cea de laptop, datorită mecanismului scissor-switch.

În aceeași familie intră și varianta business, gândită pentru parcuri mari de echipamente. Signature Slim Solar+ K980 for Business include un receptor Logi Bolt USB-C pentru conexiuni robuste în spații aglomerate și poate fi monitorizată centralizat prin Logitech Sync, astfel încât departamentul IT să vadă starea dispozitivului și actualizările de firmware. Pentru tine, înseamnă zero cabluri, zero baterii de schimb și întreținere minimă, iar pentru firmă, un risc mai mic de întreruperi și costuri previzibile pe termen lung.

Cum funcționează LightCharge și de ce contează

Logi LightCharge combină o bandă fotovoltaică discretă, o baterie reîncărcabilă proiectată pentru o durată de viață de până la 10 ani și o electronică eficientă energetic. Practic, orice lumină din încăpere devine sursă de alimentare, fără să te obligi la obiceiul încărcărilor săptămânale. Pentru sustenabilitate, versiunea în culoarea grafit folosește 70% plastic reciclat post-consum, o decizie care reduce amprenta de carbon fără să afecteze durabilitatea.

În utilizare, diferența o vei simți în rutina zilnică: nu mai apare nici măcar gândul că trebuie să conectezi un cablu. Te concentrezi pe muncă, iar tastatura rămâne pregătită. Comutatorul on/off este acolo când ai nevoie, însă în mod normal n-o să-l folosești decât la transport sau depozitare.

Conectivitate, productivitate și management pentru IT

K980 este gândită pentru ecosisteme mixte: funcționează pe Windows, macOS și ChromeOS, se conectează la până la trei dispozitive și comuți instant cu tastele Easy-Switch. Dacă lucrezi pe mai multe sisteme, pairing-ul stabil și layout-ul multi-OS scad fricțiunea, iar Logitech Flow (alături de un mouse compatibil) îți permite să muți fișiere între device-uri cu o naturalețe surprinzătoare.

Pe productivitate, Logi Options+ îți oferă personalizare avansată: poți configura până la 23 de taste rapide, de la macro-uri și Smart Actions pentru automatizări, până la AI Launch Key care deschide direct instrumentele preferate, precum Copilot, Gemini sau ChatGPT. Rândul complet de taste F este configurabil, astfel încât să îți mapezi comenzile la aplicațiile pe care le folosești zilnic, fără software suplimentar complicat.

Preț, disponibilitate și pentru cine este

Signature Slim Solar+ K980 ajunge global din 24 septembrie în două versiuni: universală și for Business. În România, prețul recomandat este de 549 lei pentru varianta universală și 599 lei pentru ediția B2B. Indiferent de alegere, primești o tastatură care eliberează biroul de cabluri, reduce grijile legate de alimentare și aduce o experiență de tastare confortabilă. Dacă vrei o soluție curată, mereu gata de lucru și ușor de administrat în echipe, K980 este una dintre cele mai coerente propuneri din zona office-productivity.