26 aug. 2025 | 09:55
TEHNOLOGIE
Logitech lansează MX Master 4, un mouse premium cu rezistență sporită și funcții noi
MX Master 4, cel mai așteptat succesor al seriei de periferice premium

Logitech a reușit din nou să atragă atenția pasionaților de tehnologie prin lansarea noului mouse MX Master 4, cel mai așteptat succesor al seriei de periferice premium. După succesul modelului MX Master 3 și al versiunii îmbunătățite 3S, compania elvețiană ridică standardele prin introducerea unor funcții care îmbină ergonomia, performanța și rezistența pe termen lung. Apariția listării scurte pe Amazon Italia a oferit primele imagini și detalii oficiale, confirmând designul rafinat și noile tehnologii integrate.

Design rafinat și rezistență mai bună la utilizare intensă

Unul dintre principalele atuuri ale Logitech MX Master 4 este rezistența sporită la murdărie, o caracteristică cerută de utilizatori care petrec ore întregi la birou. Comparativ cu predecesorii săi, noul model este construit din materiale mai durabile, cu o suprafață tratată special pentru a limita acumularea de praf și urme de degete. Acest detaliu aparent minor poate face o diferență semnificativă pe termen lung, mai ales pentru cei care folosesc intens dispozitivul.

Imaginile de produs publicate pe scurt de Amazon arată două variante de culoare – alb și negru – ambele păstrând linia ergonomică consacrată a seriei. MX Master 4 promite să rămână confortabil chiar și în sesiunile lungi de lucru, fiind gândit pentru a reduce oboseala mâinii și pentru a oferi un control precis asupra cursorului.

Modificări esențiale care îți transformă mouse-ul de gaming într-un dispozitiv de top

Deși Logitech a adus îmbunătățiri vizibile, există și un compromis: polling rate-ul a rămas la 250 Hz, în loc să urce spre valori mai ridicate, preferate de gameri pe monitoarele cu refresh rate mare. Astfel, MX Master 4 se adresează în continuare în principal profesioniștilor și celor care lucrează intens cu aplicații de productivitate, mai mult decât comunității de gaming.

Inovații tehnologice: feedback haptic și rotiță ultrarapidă

Una dintre noutățile care diferențiază acest model este introducerea feedback-ului haptic. Prin integrarea unui mic motor, MX Master 4 oferă vibrații subtile atunci când utilizatorul execută anumite acțiuni sau primește notificări din aplicații compatibile. Această funcție nu doar îmbunătățește interacțiunea, ci și adaugă un strat suplimentar de productivitate, mai ales în contextul muncii multitasking.

Rotița de scroll MagSpeed, deja un simbol al seriei, primește un upgrade notabil: acum poate derula până la 1000 de rânduri pe secundă. Mai mult, aceasta devine mai silențioasă și precisă, oferind un echilibru ideal între viteză și control fin. Logitech a optimizat și butoanele mouse-ului, care au un sunet redus față de generațiile anterioare, ceea ce îl face potrivit pentru birouri open-space sau spații unde liniștea contează.

Autonomia rămâne impresionantă – până la 70 de zile cu o singură încărcare. În combinație cu dongle-ul USB-C și conectivitatea wireless stabilă, MX Master 4 se poziționează ca un partener de lucru de încredere pentru cei care nu își permit întreruperi.

Așteptări pentru lansare și impact pe piață

Deși listarea de pe Amazon Italia a fost retrasă rapid, apariția imaginilor oficiale sugerează că debutul este foarte aproape. Informațiile disponibile indică faptul că lansarea ar putea avea loc chiar până la finalul lunii august, urmând ca produsul să fie disponibil la nivel global în scurt timp.

Impactul pe piață este deja anticipat: MX Master 4 va continua tradiția seriei de a fi unul dintre cele mai apreciate periferice pentru profesioniști, creatori de conținut și utilizatori avansați care cer mai mult decât un simplu mouse. Faptul că Logitech a ales să investească în rezistență, ergonomie și funcții inovatoare, în loc să concureze direct pe terenul gamerilor, arată o strategie clară de poziționare premium.

Într-o lume în care dispozitivele de lucru trebuie să facă față unor ore interminabile de utilizare, Logitech MX Master 4 pare să fie răspunsul ideal pentru cei care pun accent pe confort, fiabilitate și performanță pe termen lung. Lansarea oficială va confirma detaliile tehnice și prețul final, dar primele informații indică deja că vorbim despre un nou standard în materie de productivitate digitală.

