Logitech îți transformă sesiunile de gaming pe PC și console cu noile căști, tastaturi și controlle G Series

Logitech G a ridicat nivelul portofoliului la ediția LOGITECH G PLAY 2025, un eveniment global cu prezentări în Shanghai, Madrid și online. Accentul cade pe gamingul pentru PC și console, esports, simulatoare de curse și streaming, totul susținut de parteneriate cu nume grele precum McLaren Racing și NVIDIA. Pentru tine, asta se traduce în periferice mai rapide, mai confortabile și cu funcții care te ajută să joci mai bine, indiferent de platforma preferată.

Noua linie G Series este gândită să acopere nevoile tuturor, de la jucători casual la competitori din ligile profesionale. În practică, primești un headset wireless accesibil, o tastatură low-profile de top pentru viteză și precizie, un headset dedicat consolelor cu comutare instant între dispozitive, alături de o nouă bază direct-drive pentru sim racing, pedale cu celulă de sarcină și două mouse-uri PRO rafinate împreună cu jucători profesioniști. Pe partea software, ai un G HUB mai inteligent și un agent de streaming cu AI.

Căști și tastaturi pentru PC: G321 Lightspeed și G515 Rapid TKL

Dacă vrei un upgrade wireless fără să rupi bugetul, Logitech G321 Lightspeed Wireless îți oferă latență foarte scăzută, drivere capabile pentru sunet clar și o ergonomie gândită să rămână confortabilă ore în șir. Banda cu spumă cu memorie și cupele cu aerisire optimizată reduc oboseala, iar microfonul cu flip-to-mute îți dă control instant pe voice chat. E genul de căști pe care le pui pe cap și uiți de cabluri, păstrând sincronizarea audio fină în jocuri competitive.

Pentru viteză la tastare și control fin pe punctul de actuare, G515 Rapid TKL mizează pe profil redus, doar 22 mm grosime, switch-uri magnetice analogice și Rapid Trigger. Cu KEYCONTROL poți personaliza activarea la o precizie de până la 0,1 mm, astfel încât să obții exact răspunsul pe care îl vrei la atingeri repetate. Placa superioară din oțel inoxidabil, keycaps-urile PBT double-shot și lubrifierea din fabrică păstrează senzația solidă și consistentă, în timp ce formatul TKL îți eliberează spațiul pentru mouse.

Headset pentru console: A20 X cu Playsync Audio

Dacă joci pe console și vrei să comuți între două platforme și telefon fără să te pierzi în meniuri, A20 X Wireless vine cu Playsync Audio. Apeși un singur buton și treci instant între cele trei surse, păstrând focusul pe joc. Driverele PRO-G, microfonul la 48 kHz, Bluetooth-ul și procesarea DSP cu profiluri personalizabile se combină pentru o experiență audio echilibrată, fie că urmărești pașii adversarilor sau explorezi o lume deschisă.

Designul e gândit pentru maratoane de gaming, cu materiale ușoare și respirabile, parte dintre ele reciclate post-consum. În practică, simți mai puțin căștile pe cap, dar păstrezi senzația de imersiune. Dacă alternezi des între PC, consola principală și un device mobil, câștigi timp cu fiecare sesiune, fără compromisuri pe claritatea comunicării sau pe basul controlat în jocuri.

Sim racing și gear pentru esports: RS50, RS Pedals și noua serie PRO

În sim racing, realismul vine din feedback și finețe. RS50 Base este un direct-drive capabil de până la 8 Nm, suficient încât să simți tranzițiile de aderență și denivelările fără latență enervantă. RS Pedals folosesc o celulă de sarcină de 75 kg și oferă poziționare ajustabilă, astfel încât să-ți reglezi exact punctul de frânare și „senzorul” de accelerație. Toate se leagă în G HUB, unde poți salva profiluri pentru fiecare combo mașină-pistă și poți ajusta pe detaliu feedback-ul.

Dacă urmărești esports, seria PRO primește două mouse-uri noi: PRO X2 Superstrike, cu primul sistem haptic de trigger cu inducție din lume pentru feedback tactil controlat pe click, și PRO X Superlight 2c, o variantă compactă în care greutatea redusă și senzorul de top prioritizează accelerarea naturală a mâinii. În jocuri unde micro-corecțiile decid duelurile, simți diferența în cât de repede poți reacționa și cât de fidel se transferă mișcarea în țintă.

Streaming și software cu AI: Streamlabs și G Hub Games

Streamlabs introduce un agent de streaming cu AI care te ajută să gestionezi scena, interacțiunile și comentariul live mai eficient. Folosește tehnologii NVIDIA precum ACE și Audio2Face, ceea ce îți oferă un plus de naturalețe vocală și opțiuni de automatizare utile când ești singur la pupitru. Practic, îți simplifici rutina fără să renunți la personalitatea streamului.

În G HUB, noua funcție Games adună biblioteca ta din mai multe surse, de la Steam și Epic Games Store la Xbox Cloud Gaming, astfel încât să-ți lansezi jocurile și presetările într-un singur loc. Poți importa profiluri comunitare, sincroniza LIGHTSYNC și TRUEFORCE acolo unde e cazul și păstra aceeași senzație de control când treci de la un joc la altul.

Disponibilitate și prețuri

Dacă vrei să începi cu esențialul, Logitech G321 Lightspeed Wireless are un preț recomandat de 69,99 euro, G515 Rapid TKL pornește de la 169,99 euro, iar A20 X Wireless este listat la 199,99 euro. Restul produselor anunțate în cadrul LOGITECH G PLAY 2025 intră la precomandă pe logitechg.com, cu lansări eșalonate în următoarele două trimestre.

Alegerea ține de felul în care joci. Dacă ești pe PC și ai nevoie de un headset wireless simplu și o tastatură ultra-rapidă, G321 și G515 sunt un duo logic. Dacă petreci timp în ecosistemul consolelor și comuți frecvent între platforme, A20 X te scutește de pași inutili. Iar dacă vrei să urci ștacheta în sim racing sau să bifezi cerințele unui setup de esports și streaming, baza direct-drive, noile pedale, mouse-urile PRO și actualizările din G HUB îți dau instrumentele corecte pentru următorul sezon.