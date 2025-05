Locul secret al României unde respiri sănătate. Staţiunea recomandată şi de medici, una uitată de turişti

Când alergiile de primăvară își fac simțită prezența, iar aerul încărcat al orașelor devine greu de suportat, există un colț de țară unde natura își arată adevărata putere vindecătoare. Ascunsă la poalele Carpaților Meridionali, în Oltenia de sub Munte, stațiunea Băile Govora oferă un refugiu ideal pentru cei ce caută nu doar relaxare, ci și un aer cu adevărat pur, însoțit de ape minerale cu proprietăți rare și de un microclimat unic în Europa.

Stațiunea Băile Govora este renumită pentru aerul său curat și unic. În inima unei păduri întinse de peste 370 de hectare, compusă din foioase și conifere, aerul este filtrat natural, cu un echilibru aproape perfect între ionii pozitivi și negativi – o raritate chiar și printre cele mai cunoscute stațiuni balneare europene.

Pentru persoanele care suferă de alergii, astm sau alte probleme respiratorii, acest lucru face o diferență majoră. Medicii recomandă Govora pentru efectele sale benefice asupra aparatului respirator.

Așa cum arată și adevărul.ro, ”Govora este singura stațiune din România unde raportul dintre ionii negativi și cei pozitivi este egal cu unu, ceea ce facilitează curățarea naturală a plămânilor și reducerea inflamațiilor.” În plus, solurile bogate în sare, iod, brom și sulf și prezența izvoarelor minerale active de peste un secol întregesc tabloul terapeutic al stațiunii.

Pentru mulți părinți, Govora a devenit o oază de speranță. Aerul lipsit de alergeni și polen permite copiilor cu afecțiuni respiratorii să respire din nou ușor și să scape de crizele frecvente.

”Am fost aici de peste zece ori. Revenim an de an în fiecare primăvară și toamnă. Dacă ne-am întoarce la folosirea apelor termale ca în vremurile trecute, am fi mult mai sănătoși. Plus aerul, plus relaxarea… totul te reconectează la ce contează cu adevărat”, mărturisește un client fidel, potrivit sursei citate.

”Revenim cu fetița noastră, are astm bronșic. De doi ani facem cure aici, la recomandarea medicilor. Efectele sunt clare – mai puține crize, mai puține răceli, mai multă liniște pentru toți”, povestește o mamă recunoscătoare.